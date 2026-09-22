Visite d’État sur l’énergie : Alger réaffirme son soutien au Niger et à la SONIDEP‑SA dans le développement pétrolier…

Le ministre d’État algérien des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a quitté Niamey cet après‑midi, au terme d’un séjour de deux jours marqué par une séance de travail stratégique tenue hier à la SONIDEP‑SA, entre les délégations algérienne et nigérienne.

Dans l’après‑midi de lundi 21 septembre, la délégation algérienne, conduite par M. Arkab et composée des responsables de Sonatrach et de ses filiales, a été reçue à la Société nigérienne du pétrole (SONIDEP‑SA) par le ministre nigérien du Pétrole, M. Hamadou Tini, entouré de ses principaux collaborateurs, des dirigeants de la SONIDEP et de conseillers spéciaux de la Présidence de la République et de la Primature.

Cette rencontre, placée sous l’égide de la SONIDEP‑SA en tant que partenaire étatique central du Niger dans le secteur pétrolier, a permis de passer en revue l’avancement concret des projets communs et de définir les prochaines étapes.

La SONIDEP‑SA a joué un rôle pivot dans ces échanges, en sa qualité de co‑titulaire et de partenaire de référence de l’État nigérien sur les actifs pétroliers, notamment le bloc de Kafra.

Les discussions ont porté sur les dernières avancées du projet de recherche et d’exploration mené par Sonatrach, via sa filiale SIPEX, sur le bloc pétrolier de Kafra dans le cadre du contrat de partage de production liant l’État du Niger à Sonatrach, avec la SONIDEP‑SA comme interlocuteur institutionnel clé ; sur les perspectives de coopération en matière de formation des cadres nigériens, de partage d’expériences sur la maintenance d’installations de raffinage, de montage et d’équipement du laboratoire du pétrole, ainsi que de gestion efficace des données pétrolières au Niger, autant de domaines où la SONIDEP‑SA est appelée à renforcer ses capacités techniques et managériales ; et enfin sur la redynamisation de la coopération entre Sonatrach et la SONIDEP‑SA, afin d’accélérer la mise en œuvre des projets et d’optimiser la valorisation des ressources nigériennes.

Le projet de gazoduc transsaharien (TSGP), reliant l’Algérie, le Niger et le Nigeria, a constitué un axe important de la rencontre.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance stratégique de ce projet pour l’intégration énergétique africaine et le développement économique et social de la région, en soulignant le rôle central de la SONIDEP‑SA comme partenaire nigérien essentiel dans sa mise en œuvre et son suivi technique.

Ce matin, le ministre d’État algérien a été reçu successivement par le Premier ministre de la République du Niger, M. Ali Lamine Zeine Mahaman, puis par le Président de la République, le Général d’armée Abdourahamane Tiani, avant de quitter Niamey en fin d’après‑midi.

M. Arkab était porteur d’un message du président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, traduisant la volonté d’Alger d’accompagner le Niger dans le développement de son secteur des hydrocarbures et la valorisation de ses ressources énergétiques, avec la SONIDEP‑SA comme partenaire institutionnel de premier plan.

Tamtaminfo News