France/Afrique: À la tribune des Nations-Unis, “les loups crient au loup”…

Chacun décrit en effet le retour de l’impérialisme, de l’arrogance, du retour à la force sans règle ni retenue.

Un monde au fond de concentration du pouvoir où quelques-uns pensent qu’on peut battre en brèche l’ordre international pour élargir ses frontières, où d’autres pensent qu’on peut fouler au pied la souveraineté des peuples pour en disposer soi-même, et où quelques-uns pensent pouvoir décider de l’avenir de la planète, qu’il s’agisse du climat ou de l’intelligence artificielle. Au fond, la question qui nous est posée de manière très simple consiste à savoir si nous voulons vivre dans cet état de nature, avec une forme de retour de la loi de la jungle ou dans une société internationale civilisée.

Notre devoir, plus que jamais, est de nous tenir droit aux côtés des Nations unies pour décider précisément ensemble de l’intérêt commun, c’est-à-dire du côté de ceux qui veulent choisir librement leur destin, leurs alliances, leurs modèles de développement, leur avenir, du côté de ceux qui refusent que leur souveraineté soit confisquée par la force injuste ou par la peur, et du côté de l’espoir.

C’est la raison d’être de notre organisation, cette maison commune qui réunit les peuples libres, égaux, qui est fondée sur l’égalité souveraine de chacun de ses membres” a déclaré Mardi à New York Emmanuel Macron à la tribune de la 81e Assemblée générale des Nations Unies.

Le discours qui trahit Macron

“Nous ne devons pas céder à la tentation permanente du double standard, car c’est celui qui divise notre planète et qui décrédibilise la cohérence de notre ordre international et de notre charte.

Combien de fois avons-nous entendu que la souveraineté des peuples était valable en Europe, mais que, quand il s’agissait de regarder le Moyen-Orient ou l’Afrique, on pouvait bien s’en passer ? Non, nous devons défendre partout les mêmes principes et le faire dans le respect de la charte, c’est-à-dire de la souveraineté de ces mêmes peuples, jamais en nous substituant à eux.

À chaque fois que quelques États, parfois au nom même de l’ordre international, ont voulu se substituer au peuple pour changer tel régime ou changer tel système, ils ont plongé ces États dans des chaos plus grands encore. Aucun double standard, une vie égale une vie, la paix et la sécurité sont indivisibles et tous y ont droit.” a précisé le président français.

Le discours du Président Emmanuel Macron est certes bon pour contrer l’hégemonie Américaine, Russe ou Chinoise, mais c’est exactement ce que l’Africaine francophone particulierement le Sahel attend de Paris.

En effet, il n’agit pas d’aller à New York faire de la fanfaronade, faire le moraliste, mais laisser les pays africains particulierement les pays de l’Alliance des Etats du Sahel avoir le droit “ de choisir librement leur destin, leurs alliances, leurs modèles de développement, leur avenir”. Leur souveraineté n’est pas negociable. Ces pays refusent effectivemment que leur souveraineté et leurs richesses soient confisquées par la force injuste, par la peur et le terrorisme ou tout autre chantage.

Bref, sans se rendre compte, Macron se tire une balle dans le pied. Tout ce qu’il reproche à l’Amerique, la Russie ou la Chine, l’Afrique lui le reproche. Et si double standards il y a au sein de la communauté Internationale, le président Macron en est le champion toute catégorie.

Par Maaroupi Elhadji Sani