Aidons Yasmina Mohamed Boubacar…

Un élément de solidarité et de générosité d’une ampleur sans précédent a été observé au Niger dans ce mois béni de Ramadan.

En effet, une jeune fille de nom de Yasmina Mohamed Boubacar, orpheline de père et de mère depuis sa naissance, souffre d’une maladie rare, appelée syndrome de l’homme raide, qui nécessite une évacuation sanitaire.

Cette évacuation nécessite des gros moyens, dont ne dispose malheureusement pas la jeune orpheline.

La jeunesse nigerienne à travers les réseaux sociaux ont fait du combat de Yasmina leur combat. Ils se sont mobilisés pour lancer un appel aux dons. Plusieurs bonnes volontés se sont manifestées. Mais le combat continue. Tam tam info s’associe à cette lutte noble pour sauver la vie de cette fille et invite les uns et les autres à la solidarité.

Ensemble on peut sauver Yasmina Mohamed Boubacar, in sha Allah.

Je suis Yasmina Mohamed Boubacar, ayant vécue à l’orphelinat Fraternité Notre Dame depuis mes 15jours jusqu’à mes 18 ans, je n’ai jamais eu la chan RCce de connaître mes parents.

Brillante et studieuse par la grâce de Dieu, j’ai obtenue mon Certificat de Fin d’études à l’âge de 8ans.



Cet exploit largement médiatisé, m’a ouvert des portes et m’a permis de rencontrer plusieurs autorités. Dans cette même lancée, j’ai décroché mon BEPC à 12 ans et mon Baccalauréat à 16 ans.

Peu après, les études supérieures ont suivis, mais depuis 2017, ma santé a commencé à se détériorer. Examens médicaux et hospitalisations se sont enchaînés, bouleversant mon quotidien et m’éloignant progressivement de ce que j’aime faire.

À partir de 2019, plusieurs ont évoqué des causes mystiques, me poussant à alterner entre centres de rouqya et hôpitaux, dans une quête désespérée de guérison. Je vous épargne le combat, mais rien n’y fit, la maladie n’a cessé d’évoluer et pire je ne savais toujours pas de quoi je souffrais.

Cette maladie attaque mes membres, les rendant raides et rigides, m’empêchant de faire les gestes les plus simples du quotidien. De plus, J’ai des spasmes musculaires, des difficultés respiratoires, des convulsions, ainsi que des tremblements et des torsions,tout cela avec des douleurs atroces.

Grâce à Dieu, une cagnotte a été lancée par Haoua Sty, de par votre immense générosité et toutes les belles âmes que vous êtes, j’ai pu me rendre à Tunis du 1er septembre au 29 octobre 2024.

Là-bas, j’ai été diagnostiquée du Syndrome de l’Homme Raide(Stiff person Syndrome) qui est une maladie rare, incurable à un stade évolutif. Tellement rare qu’elle touche une personne sur 1million dans le monde. (Très peu d’informations étaient connues de cette dernière, jusqu’à ce que Céline Dion soit touchée et décide de la faire découvrir au monde via un documentaire).



Pour ma part, par faute de moyens, celle-ci a bien évoluée dernièrement. Depuis un certain temps, je fais des crises tous les jours, comme à l’ancienne mais plus intenses (la vidéo ci-dessous vous en donnera un aperçu).

Je suis à un tournant crucial et je me tourne une fois de plus vers vous pour recevoir vos prières, et votre générosité.

Je dois impérativement recevoir une transfusion d’immunoglobulines qui me permettra de stabiliser la maladie et ne pas avoir de crises pendant un long moment. Cette dernière coûte excessivement chère, raison pour laquelle je me tourne vers vous pour obtenir votre soutien, sans quoi mon état continuera de se dégrader, je continuerais d’avoir des crises les unes plus violentes que les autres qui me prennent à tout moment de mes journées (2 voire 4 crises/ jour).

Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez déjà fait et que vous continuez à faire.

Qu’Allah vous récompense au-delà de vos attentes et vous comble de ses bénédictions.

Vous pouvez joindre les contacts suivants pour plus de renseignements la concernant:

+227 90289745 / +227 90393235

Pour les dépôts MyNita: +22786644091 (Mohamed Boubacar Yasmina)

Le lien GoFundMe est également disponible pour la diaspora: