Le Gouverneur de Niamey rencontre les leaders religieux et chefs traditionnels sur la cohésion et la paix sociales…

Depuis l’appel du chef de l’état au pardon, à la réconciliation nationale, à la paix et à la cohésion sociales, certaines voix marginales au service des intérêts sordides s’ égosillent à travers les réseaux sociaux pour désunir les nigériens.

C’est pourquoi, le Gouverneur de Niamey, le général de brigade assoumane Abdou harouna a rencontré les leaders d’opinion de Niamey pour les inviter à inscrire dans leurs actions quotidiennes, la culture de la paix et de la cohésion sociales.

Le Gouverneur de la Région de Niamey a rencontré, ce samedi 22 mars 2025, les Chefs Traditionnels, les Leaders religieux et les Chefs de quartier pour échanger sur les thématiques de la cohésion sociale et la paix.

Le gouverneur de la ville de Niamey a annoncé à cette occasion que ‘’ depuis plusieurs semaines déjà, l’intolérance de certains Nigériens qui véhiculent des propos aussi haineux que irresponsables à travers les réseaux sociaux sans retenue, menace immanquablement, la cohésion sociale qui est essentielle pour assurer au sein d’une population, l’harmonie et la solidarité ‘’.

‘’Ces comportements constituent une entrave à la paix sociale. Cette paix, lorsqu’elle est préservée et épanouie, permet aux citoyens de vivre en sécurité tout en contribuant au développement de ladite communauté’’ a soutenu le général Addou Harouna précisant avoir convié les leaders religieux et coutumiers, car ils sont ‘’les premiers contacts de l’État avec la population afin qu’à travers vos prêches, votre communication populaire, vous sensibilisez ceux dont le sport favori est d’aiguiser la propension à la division et à vilipender ceux qui ne demandent qu’à travailler, à servir leur pays à travers la refondation ‘’.

Pour le gouverneur de la région de Niamey, ‘’notre pays a besoin de cohésion sociale, de paix sociale et de solidarité pour se construire’’.

C’est pourquoi, ‘’ au moyen de vos prêches, de votre sagesse, amenez nos concitoyens à éviter des interprétations inopportunes qui mènent au déchirement savamment entretenu par nos ennemis d’ici et d’ailleurs ‘’ soulignant que ‘’qui mieux que le Chef de l’État peut souhaiter pour son peuple, le meilleur, pour souhaiter au peuple Nigérien, le vivre-ensemble harmonieux, pour souhaiter au peuple Nigérien, la coexistence pacifique, pour appeler aux respects de nos valeurs socio-culturelles ‘’.

‘’Il est le père de la Nation’’ a-t-il martelé expliquant que ‘’à ce titre, il incarne les valeurs humaines qui garantiront à notre peuple, sa dignité, sa souveraineté, son indépendance afin que notre pays soit celui de la paix et du progrès ‘’.

‘’A travers les comportements positifs du Nigérien de la refondation, nous serons à l’abri du plongeon dans le jeu de l’ambiguïté ambiante’’ a poursuivi le gouverneur de Niamey qui a demandé aux leaders religieux et chefs traditionnels de continuer ‘’ à travers vos prêches, votre sensibilisation, votre communication tous azimuts, amenez les fils et les filles de ce pays d’ici et d’ailleurs, à construire notre cohésion sociale sur les valeurs morales de notre société ‘’.

‘’ Pour réussir la paix sociale et la cohésion sociale, nous devons tous nous investir à nous souder afin de donner à notre tissu social, son âme ‘’ a préconisé le général Abdou Harouna pour qui à travers l’engagement de tous, ‘’la paix sociale, la solidarité, la cohésion sociale, la tolérance, ne devraient être ni ébranlées, ni menacées ‘’.

Le Général de Brigade Assoumane Abdou Harouna a rappelé enfin que ‘’ les valeurs humaines nous enseignent que la solidarité, c’est surtout une expression de foi, d’empathie et de responsabilité envers l’autre, un vivre-ensemble harmonieux pour une communauté forte et unie ‘’.

Notons qu’auparavant l’administration Délégué de la ville de Niamey, le Colonel Boubacar Soumana Garantché a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette rencontre, tout en leur remerciant d’avoir répondu à l’invitation.

L’AD de la ville de Niamey dit compter sur chacun des participants à promouvoir la thématique qui est la cohésion sociale qui est un pilier indéniable pour toutes les communautés, avant de les exhorter à continuer de prier pour la paix, la solidarité pour le Niger et les pays de l’AES.

Ce pays, nous appartient, il a besoin de l’apport de tous.

Par Tam tam info News