Analyse du bilan du ministre des transports et de l’équipement, le Colonel Major, le Pilote, Salissou Mahaman Salissou…

Après un état de lieu de la situation qu’il vient de prendre en charge, (des moyens , de l’état des infrastructures routières terrestres et aériennes) , le ministre a paré aux plus pressés d’abord, puis s’est attelé de manière méthodique à régler les problèmes en moyen terme et en fin s’attaquer à la réalisation des gros investissements à long terme , ce qui prouve , il maîtrise les principes d’une bonne gestion.

Suite aux fortes pluies diluviennes, Niamey, est coupée du reste du pays, le pont de “sorey” , à l’entrée de la ville, endommagé, a créé une pénurie de carburant dans la capitale, mais grâce au génie du personnel du ministre Salissou Mahaman Salissou, la situation a été vite rétablie.

Lesroutes :Niamey-Tillabery, Niamey-Dosso, Niamey- Flingué, etc, avaient été toutes impraticables suite aux pluies abondantes .

Grâce à la perspicacité et le savoir-faire du colonel Major, le pilote, Salissou Mahaman Salissou, toutes ces routes ont été restaurées dans les meilleurs délais, ce qui a permi au trafic routier de reprendre dans des bonnes conditions.

La situation très dégradante des routes, si il en est besoin, prouve que les entreprises et les bureaux d’études ne respectent pas leurs engagements.

Le suivi évaluation du système d’entretien n’est pas bien assuré.

D’où la nécessité de bien vouloir revoir les cahiers de charges et la mission des institutions chargées de l’entretien routier .

Entre autres,le ministre a rapporté qu’un projet de construction d’une route d’un montant réel de 68 milliards a été facturé à une somme de 103 milliards de francs CFA, grâce à la vigilance de ses services, l’ État a gagné près 45 milliards.

C’est une pratique monnaie courante au ministère des équipements , le ministre se devrait d’être très vigilant.

Le projet de la réhabilitation de la route,Tahoua- Arlit , d’un coût de 91 327 609 000 de francs CFA a échoué du fait du mauvais choix de l’entreprise.

Le projet avait été confié à un entrepreneur qui n’a aucune expérience, sa seule expérience, c’est la carte du parti au pouvoir . Cet entrepreneur non seulement n’a jamais atteint 2% de réalisations, il avait empoché, des avances respectivement au près de la BID, de 9 milliards de francs CFA, au près du trésor public, 9 milliards de francs CFA, sans compter les fausses décomptes de 8 milliards, soit un somme de près de 24 milliards emportées par ce faux entrepreneur qui “se la coule douce” dans un pays arabe où il aurait acheté un hôtel. Voilà entre autres l’héritage du nouveau ministre l’équipement et des transports.

À notre humble avis, il y a lieu d’auditer la dette intérieure de ce département ministériel pour la rammer à sa juste proportion.

Une direction du parc automobile doit être créée en vue de bien gérer des centaines des véhicules achetés à grands frais par les projets et qui disparaissent souvent sans traces.

Une utilisation rationnelle des ressources financières mobilisées par l’agence chargée de l’entretien routier et des cadres compétents aidera à bien conduire la mission.

Le ministre a insisté dans la réalisation des corridors terrestres et aériens pour permettre de bien désenclaver le Niger.

Certaines routes dans les régions de Tahoua, Maradi, Tillabery, etc sont achevées, d’autres sont en cours de réalisation.

Les projets en perspective de réalisation annoncés par le ministre :

-Réhabilitation route Maradi Zinder

-Chemin de fer Alger Agadez

-Chemin de fer Nigeria Maradi

-Port sec d’agadez

-Port sec de Maradi

-Nouvelle compagnie aérienne nationale

-Route Tabalak Abalak Tamaya

-Route Agadez Arlit

-Route Arlit Assamaka

-Route N’guigmi Kabalewa

-Route Ngourti Koulele

-Route Koulela Jawalo

-Compagnie aérienne AES.

À notre humble avis, la gestion du parc automobile, la délivrance de permis de conduire , pour des raisons de sécurité, et de présence sur toute l’étendue du territoire national , doit être ramenée aux services publics compétents qui disposent des représentations à l’intérieur du pays , ce qui participe de la souveraineté.

Tous ces projets annoncés par le ministre exigent des moyens financiers conséquents, à notre humble avis la banque d’investissement créée par les BRICS pourrait aider à bien réaliser les dits projets dans des conditions préférentielles.

La banque mondiale et le Fond monétaire international sont hostiles à la souveraineté marquée par l’AES.

Dans l’ensemble le ministre, le Colonel Major, le pilote , Salissou Mahaman Salissou a été à la hauteur de la mission à lui confiée par le président du CNSP, chef de l’Etat, le président Abdourahamane Tiani .

Toutes nos très vives félicitations et encouragements au ministre Salissou Mahaman Salissou.

C’est le Niger qui gagne !

Par Isssoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.