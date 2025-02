Lancement de travaux de construction d’infrastructures socio-académiques à l’université Abdou Moumouni…

Après plusieurs années d’attente et de revendications infructueuses, l’université Abdou Moumouni Dioffo de Niamey sera bientôt dotée d’infrastructures socio académiques dignes de ce nom.

Les travaux ont été lancés aujourd’hui par le premier ministre, Mahamane Lamine zene.

Les travaux de construction d’infrastructures socio-académiques à l’université Abdou Moumouni ont été lancés, ce mardi 04 février 2025, par le Premier ministre, ministre de l’économie et des finances, Ali Mahamane Lamine Zéine.

Les infrastructures socio-académiques, objet de cette cérémonie, vont être érigées sur une superficie de 20 hectares, pour une surface bâtie de plus 25 000 m², avec deux composantes : la Première composante est un campus académique commun comprenant deux (2) amphithéâtres de 2 000 places chacun, 1 amphithéâtre de 1 000 places, 2 amphithéâtres de 500 places chacun, et deux laboratoires pédagogiques.

Comme innovation, ces amphithéâtres seront équipés pour permettre à plus de 6000 étudiants de suivre de façon synchronisée un cours.

La Deuxième composante, quant à elle, est un campus social comprenant quatre (4) dortoirs de 300 lits chacun, soit 1200 lits, cette capacité peut être portée à 2400, moyennant un réarrangement des mobiliers, ce qui dépasse la capacité du campus actuel estimée à 2035 lits, et un (1) restaurant de 500 couverts avec ses annexes.

La construction de ces ouvrages est confiée à l’entreprise Builders SA pour un délai de 36 mois, délai de rigueur.

‘’Les étudiants, c’est l’avenir du Niger et nous savons qu’ils sont entrain d’étudier dans des conditions extrêmement difficiles, c’est pour ça que la décision a été prise pour prendre en charge toutes leurs préoccupations ‘’ a déclaré le Premier Ministre Lamine en lançant ces travaux.

A cette occasion, le Premier Ministre a promis aux étudiants qu’en ce qui concerne les ‘’questions liées à des arriérés de brousse, nous allons, en tant que département finance et économie, faire des propositions pour un allègement rapide de ses arriérés’’ et que l’exécution de ces travaux, objets du présent lancement, sera ‘’suivie pas à pas’’.

‘’Ne vous en faites pas, le chef de l’Etat suit, donc on peut dire que cela donne un grand espoir pour que dans quelques mois, pour les étudiants, toutes les charges que l’on voit soient considérément allégées ‘’ a-t-il rassuré tout en souhaitant que ‘’l’entreprise exécute dans les règles de l’art les travaux pour lesquels elle a été appelée’’.

Il a également félicité le ministre de l’enseignement supérieur ‘’ qui, chaque fois qu’il vient nous voir, a rappelé cela et je félicite également les étudiants et étudiantes qui ont patientés‘’.

Quant au Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation technologique, Pr Mamadou Saidou, il a souligné que ‘’ cette cérémonie est historique pour l’UAM, historique pour l’enseignement supérieur nigérien dont le développement constitue une des priorités du CNSP et du Gouvernement ‘’.

Notons qu’afin de favoriser la mise en œuvre de la lettre de Mission confiée au ministre de l’enseignement supérieur par le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du CNSP, Chef de l’Etat, trois objectifs prioritaires lui ont été assignés. Il s’agit de renforcer les capacités d’accueil des UPN et des CROU, par la construction de nouvelles infrastructures universitaires, acquérir de nouveaux bus pour améliorer les conditions de transport des étudiants pour aller cours, aux stages et autres sorties pédagogiques, et veiller à l’apurement des arriérés énormes des bourses, d’aide sociale et des frais de scolarité.

Pour le recteur de l’université Abdou Moumouni, Pr Moussa Barazé ‘’on ne peut mesurer l’importance historique de la construction de ces infrastructures qu’à l’aune des besoins immenses en capacité d’accueil de notre institution ‘’.

En effet, la construction de ces infrastructures modernes ‘’ vient à point nommé car l’université Abdou Moumouni connait une augmentation vertigineuse du flux d’étudiants ces dernières années ‘’ a fait remarquer le recteur qui a rappelé à titre indicatif que ‘’ nous venons d’accueillir 15488 nouveaux bacheliers au titre de cette année académique 2024-2025 projetant un effectif total de plus de 49.000 étudiants ‘’.

En plus, ‘’ cette initiative de renforcement de capacité d’accueil de notre institution, contribuera efficacement à l’atteinte des objectifs de modernisation de l’UAM visant la formation de professionnels en quantité et de qualité, et une recherche scientifique orientée sur les axes prioritaires de développement national ‘’ a-t-il poursuivi, tout en rassurant le Premier ministre d’être ‘’conscients des énormes défis qui se posent à notre pays, dans notre combat pour la quête de notre souveraineté nationale, mais il n’en demeure pas moins que ces efforts doivent être soutenus par le recrutement d’enseignants-chercheurs de qualité et d’une augmentation conséquente de la subvention annuelle de l’UAM afin de permettre à notre institution de se hisser aux diapasons des universités modernes et de participer pleinement au développement de notre pays ‘’.Auparavant, les Secrétaires Généraux du SNECS, M. Sahabi Bakasso, et de l’Union des Étudiants de l’Université de Niamey, M. Hassan Souley Kadri ont pris la parole pour remercier les autorités pour avoir tenu et concrétisé le démarrage de ces travaux qui sont d’une grande importance pour l’université de Niamey, avant de souhaiter que cette initiative soit élargie pour les autres universités du pays.



Le président du cnsp, chef de l’état, le général de brigade abdourahamane tiani et le gouvernement accordent une importance particulière à l’école nigérienne et ils sont décidés à mettre les élèves et étudiants dans les meilleures conditions de vie et d’études.

Par Tam tam info News