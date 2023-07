Appel à la Paix de l’ancien Premier ministre nigérien Brigi RAFINI depuis son village natal d’Iférouane

Face aux tristes événements en cours dans notre cher pays le Niger, nous avons l’obligation de rester unis et solidaires.

De resserrer nos rangs dans la paix et la cohésion !

De ne permettre aucune intrusion capable de nous diviser. Oui, frères et sœurs du Niger, méfions-nous des chants lugubres de ceux qui veulent voir notre pays à feu et à sang. Rappelons-nous que nous n’avons pas un autre pays que le Niger. C’est notre trésor à tous. De grâce, ne le perdons pas. Dialoguons, écoutons-nous ! Au-delà de toutes nos divergences, au-delà de tous nos ressentis, pensons à ce qui nous unit et qui est plus fort que tout : le Niger !

Oui, mes frères et sœurs du Niger, tenons bien la corde de l’écoute mutuelle, de la compréhension et du pardon. Je lance un appel à l’unité à tous les fils et filles du Niger. Et je leur rappelle cet adage nomade “Le sang ne lave pas le sang .” Que la paix et l’amour triomphent partout.”

Par Ibrahim Manzo Diallo (Aïr-Info Agadez)