NIAMEY TÈDJO, un FUTUR POSSIBLE

Par cette Réflexion nous introduisons un pré-plaidoyer de Suggestion d’une nouvelle Ville Capitale Niamey 2, ” NIAMEY TÈDJO”

Un tel mega Projet permettait de dissiper les effets ambiants du Syndrome hollandais liés au Pétrole et autres nouvelles ressources naturelles, en insufflant un dynamisme nouveau à l’économie nationale notamment la création de milliers d’emplois.

Rappel du Contexte

Déjà sous le Régime précèdent qui avait manifesté son ambition de faire de Niamey une Destination de Conférences et de Congrès, matérialisée à travers la Création de l’ANEC ,d’une Agence de promotion des MICE (Meeting intensive,Congrès et Expositions), nous avions attiré l’attention sur les Limites du Modèle.

En effet , la concentration des Infrastructures d’accueil des Conférences et Congrès, dans un “Triangle du stress” ( Centre Mahamat Gandhi, Palais des Congrès et les Établissements hôteliers, Hôtels Gaweye, Radison Blu , Bravia, Noon ), induit une surchauffe dans la circulation urbaine, une distanciation entre les Evènements organisés et la vie socio-économique de la ville de Niamey ( Marchés, Centres artisanaux, scènes de vie sociale etc.).

Ces grandes Messes au lieu d’être des Moments d’animation Touristique, économique, de produire de la joie pour les Habitants de Niamey, créent beaucoup de désagréments pour les activités socio-économiques .

Les Niameyens sont parfois pressés que lesdits Evènements se terminent vite, pour leur permettre de retrouver leur liberté de mouvement et d’activité .

Les Concepteurs du Modèle “Niamey destination de Conférences” ont misé sur une capitalisation-valorisation des Infrastructures réalisées pour accueillir UA 2019, et l’expertise organisationnelle qui s’y attache.

Par déformation professionnelle , l’Expert scientifique du Tourisme que nous sommes, nous intéressons nécessairement, à la dynamique de villes, leurs mutations socio-urbanistes, toutes choses susceptibles d’améliorer leurs attractivités, et donc leurs competivtiés en terme de Destinations de touristime Événementiel.

La célébration du centenaire de la ville de Niamey, nous offre l’occasion de revenir sur cette problématique, et sur le notre suggestion de piste de solution possible. Une suggestion que nous avions faite antérieurement sans que cela suscite l’intérêt des Regnants à l’époque.

La Vision d’un Niamey moderne avec plusieurs futurs possibles est légitime et même une nécessité pour une habilité confortable pour les Niameyens. Elle bonifie l’attractivité Événementiel de la Ville comme Destination de Tourisme Événementiel.

Il se trouve que les Ambitions légitimes de doter le Niger d’une Capitale moderne, avec des niches additionnelles d’investissements structurants ( Parc d’exposition, Cité Administrative, Mobilité urbaine moderne, aéroport international, des Édifices magnifiiant la souveraineté sur les Ressources nationales ( Pétrole, Mines, Education etc), ne sont possibles que dans le cadre d’une nouvelle ville.

NIAMEY TÈDJO peut être un projet de Refondation du cadre de vie dans la capitale, une Traduction de la rupture d’avec la Vision colonialiste qui a conçu le plan initial de Niamey.

Des pays beaucoup moins étendus en superficies, se sont dotés de nouvelles Villes : Abuja (Nigeria), Oyo ( Guinée Équatoriale), Diamiadio ( Sénégal), le Projet Libreville 2 du Président Brice Oligui Nguema.

Des opportunités pour consolider la dynamique de la Refondation.

2.1 La faisabilité d’un tel projet tient plus à la Volonté politique, à la Vision pour le pays, qu’à la disponibilité de Ressources pour son financement.

Le Tour de Forces sera de pouvoir poser la 1ère Pierre, le Reste relève de la gestion d’un Mega projet urbanistique structurant, avec sa capacité de mobilisation des Partenaires

2.z Les investissements de base créeront des emplois, amplifieront les économies d’échelles, bonifieront spécifiquement les effets de valorisation du contenu local à tous les niveaux.

2.3 une empreinte laissée pour toujours, par la Refondation, aux Générations futures

Le Niger par la Grâce du Seigneur des Mondes est doté d’espaces à profusion autour de la capitale, dans toutes les Directions cardinales.

De l’expertise pour débuter

Au regard de la complexité d’un tel Projet,le recours à une Expertise appropriée en termes d’expérience et de capacité d’accompagnement, est fondamentale.

Les Cabinets ou Groupes qui opèrent sur le créneau ” bâtir des nouvelles Villes “en Afrique sont très peu nombreux.

Toutefois en AES nous disposons d’un Groupe de référence qui est sollicité partout en Afrique..

Par Elhadj MAIGA Alzouma