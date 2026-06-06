Réouverture prochaine de la frontière Niger – Bénin : le Premier ministre installe officiellement le comité

Le Premier ministre , Mahamane Ali Lamine Zeine a présidé, hier , la cérémonie d’installation du comité chargé d’examiner, dans un délai de quinze jours, les conditions de la réouverture de la frontière terrestre entre le Niger et le Bénin.

Cette initiative fait suite aux récents échanges entre les présidents tiani et wadagni, au cours desquels les gouvernements ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines d’intérêt mutuel.

Le comité, composé de représentants des ministères concernés, des autorités régionales et des services en charge de la sécurité et des transports, aura pour mission d’identifier et de lever les obstacles techniques, administratifs et sécuritaires qui freinent la reprise des échanges transfrontaliers.

Pour le Premier ministre, la mise en place de cette structure traduit l’engagement du Niger à créer les conditions favorables à une reprise harmonieuse des flux commerciaux et humains avec le Bénin.

« Nous devons agir rapidement et de manière concertée pour faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises, tout en garantissant la sécurité et le respect des procédures sanitaires et douanières”..

Il a également rappelé que le dialogue, la concertation et la confiance mutuelle constituent les fondements d’un partenariat durable au service des intérêts de nos peuples et de l’intégration régionale.

Il a invité les membres du comité à faire preuve de diligence et de transparence, et a demandé des recommandations claires à l’issue du délai de quinze jours.

Les acteurs économiques locaux et les populations frontalières ont salué l’annonce, espérant une reprise rapide des activités commerciales qui soutiennent de nombreuses familles et dynamisent les économies locales.

Le comité devrait engager des consultations avec les secteurs privés, les autorités locales et les partenaires techniques afin d’assurer une réouverture progressive, sécurisée et coordonnée.

Le gouvernement a indiqué qu’il communiquera régulièrement sur l’avancement des travaux du comité et sur le calendrier précis de réouverture une fois les conditions réunies.

Tamtaminfo News