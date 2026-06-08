Niamey accueille un colloque Scientifique international de la Fondation Mohamed VI des Ouléma africains

Un colloque Scientifique international placé sous le thème « la Commanderie des Croyants et son rôle dans l’encadrement du Champ religieux africain et du patrimoine humain partagé », s’est ouvert ce samedi 6 juin 2026 à l’hôtel Radisson Blu de Niamey.

L’objectif de cette rencontre organisée par la Fondation Mohamed VI des Ouléma Africains vise notamment à renforcer la coopération scientifique entre les ouléma du continent africain et à consolider le référentiel religieux commun fondé sur le juste-milieu et la modération.

Aussi, ce colloque vise à ouvrir un débat scientifique rigoureux autour des dimensions du concept de la Commanderie des Croyants , notamment sa légitimité historique , ses significations civilisationnelles , ainsi que ses manifestations dans la protection de la religion et la préservation des valeurs humaines partagées , tout en mettant en lumière sa capacité à contribuer à la construction d’un espace religieux africain équilibré , fondé sur l’unité du référentiel religieux et le respect de la diversité religieuse et culturelle.

Cette rencontre de Niamey vise également à mettre en évidence le rôle central joué par la fondation Mohamed VI des Ouléma Africains dans l’unification des efforts des Ouléma africains et la coordination de leurs travaux scientifiques.

En présidant la séance inaugurale, le Secrétaire général du ministère nigérien en charge des Affaires Etrangères, M. Souleymane Issakou, a souligné que la tenue au Niger de ce colloque scientifique international, témoigne de la vitalité de la coopération bilatérale entre le Niger et le Royaume du Maroc.

Selon lui, cette coopération a connu une dynamique soutenue ces dernières années en ce sens que les échanges de haut niveau se sont multipliés, couronnés par la tenue à Niamey en avril 2026 de la 5e Commission Nigéro-Marocaine de Coopération, co-présidée par les deux Ministres des Affaires étrangères.

« Cette rencontre a permis l’évaluation des projets en cours et la signature de nouveaux accords de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques », a-t-il rappelé.

Dans un contexte international marqué par des mutations profondes, des tensions identitaires et la montée du discours extrémiste, la question de l’encadrement du champ religieux apparaît plus que jamais comme un enjeu stratégique pour la stabilité des états, la cohésion sociale et la préservation des valeurs, de la paix et des cohérences.

De ce fait, M. Souleymane Issakou a salué les initiatives concrètes de la fondation Mohamed VI en faveur de la formation des ouléma, de la diffusion du savoir religieux authentique, et la lutte contre les idéologies extrémistes.

« Notre pays demeure convaincu que la coopération entre institutions religieuses, universitaires et étatiques constitue un levier essentiel pour prévenir le radicalisme et préserver notre patrimoine humain commun », a-t- il dit.

Après avoir formulé le vœu que les travaux de ce forum scientifique débouchent sur des recommandations pertinentes, et des pistes d’actions concrètes susceptibles de renforcer davantage la coopération africaine dans le domaine religieux. M. Souleymane Issakou a transmis à la fondation Mohamed VI des Ouléma Africains, les remerciements du gouvernement nigérien, pour ses efforts constants en faveur de la consolidation des valeurs de paix, de modération et de fraternité sur le continent et particulièrement dans l’espace de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel.

Auparavant plusieurs interventions ont marqué cette séance inaugurale dont celle du secrétaire général de la fondation Mohamed VI des Ouléma Africains Dr. Si Mohamed Rifiki qui a souligné la nécessité pour les pays africains de tirer profit du « Modèle de la Commanderie des Croyants » qui est aujourd’hui plus pressante que jamais, au regard des profondes mutations que connaît notre continent et des conflits complexes qui traversent le monde, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Les participants de cette rencontre qui durera 2 jours, suivront une présentation sur « la commanderie des croyants : fondements légitimes et prolongement civilisationnel ».

Ils suivront également une autre présentation sur « la commanderie des Croyants et l’encadrement du champ religieux africain ».

Pour la journée du dimanche 07 juin, les présentations se poursuivront avec un thème axé sur « le rôle de la Fondation Mohamed VI des Ouléma africains dans la consolidation des valeurs humaines communes dans le contexte africain ».

Depuis sa création, la fondation Mohamed VI des Ouléma africains a réussi à mettre en place un vaste réseau ascientifique comprenant des Sections dans 48 pays africains, œuvrant dans le cadre d’une vision commune visant à protéger le référentiel religieux africain fondé sur le juste –milieu et la modération, et à consolider l’identité islamique africaine ouverte aux valeurs du dialogue et de la coexistence, note –t-on.