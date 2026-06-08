Leyla Ferdjani (FLN) : « Le changement pour une Algérie forte et unie »

Leyla Ferdjani, candidate du Front national de libération (FLN), a officiellement lancé sa campagne pour les élections législatives en promettant un engagement total au service du peuple algérien.

Portée par la volonté de refonder l’action publique, Leyla Ferdjani s’engage à conduire les réformes nécessaires pour faire de l’Algérie une nation plus forte, plus unie et plus juste.

« Je me tiens aux côtés de nos concitoyens avec responsabilité et détermination », a déclaré Leyla Ferdjani lors de son discours d’investiture.

« Notre combat vise un développement durable, une justice sociale réelle et des opportunités pour chaque famille. Nous mettrons l’éducation et la jeunesse au cœur de nos priorités : investir dans les écoles, accompagner la formation professionnelle, et ouvrir des perspectives d’emploi dignes pour les jeunes. »

La candidate du peuple appelle les électeurs à participer massivement au scrutin : « Votre voix fait la différence. Ensemble, nous pouvons bâtir une Algérie qui protège ses citoyens, promeut l’équité et prépare l’avenir. »

Leyla Ferdjani promet d’être une représentante accessible, responsable et inflexible sur les questions de transparence et d’intérêt général.

Le programme de Leyla Ferdjani s’articule autour de trois axes :

Renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale ;

Promotion d’un développement durable, fondé sur des politiques économiques inclusives ;

Défense de l’éducation et de la jeunesse, avec des mesures concrètes pour l’emploi, la formation et l’accès aux services.

En conclusion elle a scandé avec ferveur, ” Vive l’Algérie et son grand et vaillant peuple », tout en invitant les citoyens à faire entendre leur voix lors du prochain rendez-vous électoral.

Par Équipe de campagne (Leyla Ferdjani)