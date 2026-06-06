Coopération : le Président Abdourahamane Tiani reçu à Ankara par Recep Tayyip Erdoğan

En visite de travail et d’amitié en République de Türkiye, le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a été reçu, hier, au Palais présidentiel d’Ankara par son homologue turc, Son Excellence Recep Tayyip Erdoğan.

Cette rencontre de haut niveau marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre Niamey et Ankara, ouvrant la voie à des coopérations renforcées dans plusieurs secteurs stratégiques.

Après des entretiens en tête-à-tête suivis de séances de travail élargies aux délégations des deux pays, les deux chefs d’État ont présidé une cérémonie de signature d’accords de coopération.

Ces accords dont les contours couvrent la défense, l’énergie, les infrastructures, l’éducation, les transports et le commerce témoignent de la volonté commune d’approfondir des partenariats bilatéraux équilibrés et mutuellement avantageux.

Lors de la conférence de presse conjointe, le Président turc a réaffirmé l’importance stratégique du partenariat entre la Türkiye et le Niger.

Saluant la qualité des relations bilatérales fondées sur le respect mutuel et les intérêts réciproques, M. Erdoğan a exprimé le soutien de la Turquie aux efforts du Niger en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Il a en outre rendu hommage à l’engagement des Forces de Défense et de Sécurité nigériennes sous le leadership du Président Tiani, notant les progrès accomplis pour préserver la stabilité et la souveraineté du pays.

Pour sa part, le Niger a réitéré sa volonté de diversifier ses partenariats internationaux tout en affirmant le respect de sa souveraineté et des aspirations de son peuple.

La délégation nigérienne a souligné que les nouveaux accords visent à soutenir le développement national, à renforcer la capacité de défense et à stimuler les échanges économiques et humains entre les deux pays.

Perspective et enjeux : cette visite s’inscrit dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et économiques. Le renforcement du partenariat avec la Türkiye offre au Niger des opportunités de transfert de compétences, d’investissements dans des infrastructures clés et d’un soutien technique dans des secteurs prioritaires.

Du côté turc, l’intensification des liens avec l’Afrique de l’Ouest illustre une diplomatie économique et sécuritaire active visant à consolider des relations de long terme.

Cette visite du Président Abdourahamane Tiani à Ankara confirme un rapprochement pragmatique et stratégique entre Niamey et Ankara.

Les accords signés jettent les bases d’une coopération élargie qui, si elle est mise en œuvre efficacement, pourra contribuer à la stabilité, au développement et au renforcement des capacités du Niger.

Tamtaminfo News