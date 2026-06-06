20 ans de réclusion criminelle à un Français pour atteinte à la sûreté de l’État au Mali

Au Mali on ne badine plus avec les terroristes et les autres suppôts du terrorisme. En effet, la justice malienne a condamné, le 5 juin 2026, le ressortissant français Yann Vézilier à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l’État.

Le Français Yann Vézilier a écopé d’une peine de 20 ans d’emprisonnement dans une affaire de tentative de déstabilisation, annoncée en août 2025 par les autorités maliennes, et impliquant également plusieurs militaires.

Yann Vézilier a été reconnu coupable dans un dossier ouvert après son arrestation en 2025 à Bamako. La juridiction a également prononcé à son encontre une amende de 3,6 millions de FCFA, une interdiction de séjour de 20 ans sur le territoire malien ainsi que le versement du franc symbolique à l’État malien.

Les autorités maliennes l’avaient présenté comme un agent agissant pour le compte du renseignement français. La France a contesté ces accusations, affirmant que l’intéressé relevait du personnel diplomatique accrédité auprès de son ambassade à Bamako, rapporte l’agence africaine de presse.

L’affaire avait été rendue publique en août 2025 par le gouvernement malien, qui affirmait avoir mis en échec une tentative de déstabilisation visant les institutions de la Transition. Plusieurs militaires maliens avaient alors été cités parmi les personnes interpellées ou visées par la procédure.

Parmi eux figurent le général Abass Dembélé et la générale Néma Sagara. Les deux officiers ont été radiés de l’armée en octobre 2025, puis inculpés en novembre pour tentative de déstabilisation et atteinte à la sûreté de l’État.

Abass Dembélé est un officier supérieur de l’armée malienne, ancien gouverneur de la région de Mopti. Il est également cité parmi les officiers maliens engagés lors de la bataille de Konna en janvier 2013, un épisode décisif qui a précédé la reconquête progressive des régions du Nord.

Néma Sagara, générale de l’armée de l’air, est connue pour avoir occupé plusieurs responsabilités militaires et pour son rôle au sein de l’armée malienne durant la crise sécuritaire de 2012.

Le dossier intervient dans un contexte de fortes tensions entre Bamako et Paris, après la fin de l’opération Barkhane au Mali, le retrait des forces françaises et la dégradation des relations diplomatiques entre les deux pays.

La condamnation de Yann Vézilier constitue l’évolution judiciaire la plus récente dans cette affaire. Elle n’exclut pas, en théorie, une issue diplomatique ultérieure, notamment un transfèrement vers la France pour l’exécution de la peine ou une mesure de grâce décidée par les autorités maliennes.

Une telle évolution dépendrait toutefois d’une décision souveraine de Bamako et d’éventuels échanges avec Paris. Les autorités maliennes n’ont communiqué aucun calendrier public concernant les suites judiciaires visant les autres personnes citées dans le même dossier.

L’ère des coups tordus est à jamais révolue.

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