Ballon d’Or Africain 2024 : Ademola Lookman couronne une saison exceptionnelle

Ademola Lookman a été couronné Ballon d’Or Africain 2024 lors d’une cérémonie prestigieuse organisée ce lundi soir au Palais des Congrès de Mövenpick, à Marrakech. Cet événement majeur, orchestré par la Confédération Africaine de Football (CAF), a réuni les meilleurs talents du football continental pour célébrer une année marquée par des performances exceptionnelles.

La compétition pour le prix tant convoité était particulièrement relevée cette année. Parmi les finalistes figuraient Ronwen Williams (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns), Simon Adingra (Côte d’Ivoire, Brighton), Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Maroc, PSG), et Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta). La lutte pour le trophée s’est cristallisée autour des performances remarquables de Lookman, Guirassy et Hakimi, chacun ayant brillé sur la scène continentale et européenne.

Un triomphe mérité pour Ademola Lookman

L’attaquant nigérian s’est imposé grâce à une saison impressionnante. Lookman a mené le Nigeria jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), où il s’est illustré en inscrivant trois buts décisifs tout au long de la compétition. En club, il a été l’un des grands artisans du sacre de l’Atalanta en Ligue Europa. Son triplé mémorable en finale contre le Bayer Leverkusen a marqué les esprits et lui a permis d’inscrire son nom aux côtés de légendes comme Ferenc Puskás et Alfredo Di Stéfano, qui avaient réalisé un exploit similaire.

Le parcours de Lookman ne s’est pas arrêté là : il a également atteint la finale de la Coppa Italia avec l’Atalanta, prouvant ainsi sa régularité et son importance dans les compétitions majeures. Ce palmarès, combiné à sa constance et son influence sur le jeu de son équipe, a convaincu le jury.

Une concurrence acharnée

Serhou Guirassy, impressionnant sous le maillot de Stuttgart en Bundesliga, a inscrit 30 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matchs, se hissant ainsi au rang de deuxième meilleur buteur du championnat allemand. Quant à Achraf Hakimi, le latéral marocain a été un élément clé du doublé championnat-coupe du PSG, tout en brillant avec la sélection marocaine lors de la CAN et des Jeux Olympiques.

Malgré ces performances exceptionnelles, Ademola Lookman a su se démarquer par son impact décisif dans les moments clés, ce qui lui a valu les faveurs des votants.

Le sacre et les réactions

En recevant le trophée, Ademola Lookman a exprimé sa gratitude : « Je tiens à remercier ma famille, mes coéquipiers et toute la nation nigériane pour leur soutien. Remporter ce prix est un rêve devenu réalité, et je suis honoré de représenter l’Afrique au plus haut niveau ».

Pour rappel, le jury des CAF Awards est composé de sélectionneurs, capitaines et journalistes représentant chaque pays membre de la CAF. Les critères de sélection incluent les performances individuelles et collectives, l’impact en sélection nationale, la constance, le fair-play et le talent intrinsèque du joueur.

Ademola Lookman succède ainsi à Victor Osimhen et Sadio Mané, ajoutant une nouvelle page à l’histoire du football africain. Avec ce sacre, il confirme sa place parmi les meilleurs joueurs du continent et inspire une nouvelle génération de talents.