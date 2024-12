Une figure du groupe Etat islamique entre les mains de l’armée malienne

Sale temps pour les terroristes au Mali. Après la neutralisation de plusieurs chefs jihadistes à tinzaouaten, l’armée malienne a capturé un grand chef terroriste.

Des unités militaires engagées dans la région de Ménaka, dans le nord-est du pays, ont capturé Ahmad Ag Ditta, « un chef de premier plan de l’EIGS ».

L’armée malienne a affirmé lundi 16 décembre avoir capturé « un chef de premier plan » de l’organisation djihadiste Etat islamique dans le grand Sahara (EIGS) et tué plusieurs combattants lors d’une opération la veille dans l’est du pays.

Dans un communiqué, l’armée affirme que des unités engagées dans la région de Ménaka (Nord-Est) « ont capturé Ahmad Ag Ditta, un chef de premier plan de l’EIGS ». L’armée le présente comme « responsable d’un grand nombre d’exactions et d’abus en tous genres contre les populations civiles innocentes et commanditaire d’attaques contre les forces armées maliennes ».

L’armée explique également que les opérations menées dimanche ont permis « la neutralisation de plusieurs combattants de l’EIGS ainsi que la récupération de divers matériels militaires, y compris de nombreux engins explosifs improvisés ».

Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaida et à l’organisation Etat islamique et aux violences de groupes communautaires et crapuleux. Depuis qu’ils ont pris le pouvoir lors de coups d’Etat, en 2020 et 2021, les militaires ont rompu la vieille alliance avec l’ancienne puissance coloniale française et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie.



La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a aussi pris fin en 2023, à la demande pressante des autorités maliennes.

La France et la minusma étaient soupçonnées d’entretenir des liens troubles avec les terroristes.

Tam tam info news