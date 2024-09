Banditisme armé au Nigeria : l’armée nigériane neutralise plusieurs gangsters

L’armée nigériane après avoir réussi à rétablir la confiance avec l’armée nigérienne et relancer la coopération militaire entre les deux pays est entrée en action pour rétablir l’ordre et la sécurité au nord du Nigeria.

C’est ainsi, qu’elle mène depuis quelques jours une grande opération pour mettre hors d’état de nuire, les bandes criminelles qui écument la région.

Ainsi au cours d’une des opérations, l’armée nigériane a réussi à neutraliser, un grand gangster , Kachalla Halilu Sububu (Boss tristement célèbre, Bello Turji) hier matin.

C’est une très grande victoire après avoir neutralisé plusieurs criminels au cours des dernières semaines.

L’armée nigériane a réussi à neutraliser l’un des plus dangereux caïds du banditisme, Halilu Buzu Sububu, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte contre le banditisme dans la région, ce qui constitue une victoire majeure pour la sécurité dans le nord-ouest du Nigeria. Ce succès intervient peu après que le ministre d’État à la défense, M. Bello Muhammed Matawalle, a transféré le centre de commandement et de contrôle à Sokoto, conformément aux directives du président Bola Ahmed Tinubu GCFR.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale du président Tinubu visant à rétablir la paix et la stabilité dans le nord-ouest du pays. Matawalle, aux côtés des chefs de service, a travaillé sans relâche pour s’assurer que l’engagement du président à sécuriser la région soit respecté. L’élimination d’Halilu Sububu représente une avancée majeure dans cette mission.

« Le président Bola Ahmed Tinubu tient la promesse qu’il a faite aux habitants du nord-ouest. L’élimination de ce bandit notoire est la preuve que nous faisons des progrès significatifs », a déclaré M. Matawalle.

Le ministre a exprimé sa gratitude à l’armée nigériane et à toutes les agences de sécurité impliquées dans l’opération, notant que leur détermination et leur dévouement sont la clé du succès actuel. Il a également assuré que la lutte pour débarrasser la région du banditisme est loin d’être terminée, mais que le gouvernement reste déterminé.

« Nous ne nous reposerons pas tant que chaque coin du Nord-Ouest ne sera pas libéré de la menace du banditisme. L’armée, sous la direction du président Tinubu, est maintenant en mission de combat jusqu’à la fin, et nous continuerons à intensifier nos opérations », a déclaré le Dr Matawalle.

Le succès des opérations militaires est largement célébré par les citoyens de la zone, en particulier des États de Zamfara, Katsina et Sokoto. Cela a apporté un sentiment de soulagement aux communautés qui ont longtemps souffert de la menace du banditisme. Les agriculteurs, les commerçants et les hommes d’affaires, qui ont été parmi les plus touchés, ont exprimé leur reconnaissance au président Bola Ahmed Tinubu GCFR, au Dr Matawalle et à l’armée nigériane pour leurs efforts.

« La joie et le soulagement dans ces communautés sont palpables. Cette victoire marque un tournant et envoie un message fort aux personnes comme Bello Turji et à ceux qui cherchent à déstabiliser notre région : ils seront traduits en justice », a ajouté le Dr Matawalle.

L’armée nigériane reste déterminée à poursuivre ses opérations dans la région jusqu’à ce que tous les chefs de bandits et leurs groupes soient neutralisés, garantissant ainsi une paix et une sécurité durables aux populations du nord-ouest.



Il faut se rappeler que selon le porte parole de l’armée de l’air nigériane,



» Au cours d’une opération conjointe décisive menée par trois membres des forces spéciales de l’armée de l’air nigériane (NAF), un bandit notoire, Halilu Sububu, et plus de 38 terroristes ont été neutralisés lors d’un engagement près de Mayanchi le 12 septembre 2024. L’opération faisait partie d’un effort continu. par la NAF et les forces terrestres pour exploiter les renseignements et sécuriser la zone suite à un contact avec des éléments hostiles.

Les forces spéciales de la NAF de l’opération HADARIN DAJI, en compagnie d’autres troupes terrestres, ont lancé une mission d’exploitation de suivi après que les troupes ont rencontré des terroristes à proximité de Mayanchi. Au cours de la mission, il a été confirmé que 38 terroristes avaient été neutralisés et que 4 corps avaient été récupérés pour vérification. En plus de l’élimination des terroristes, une importante cache d’armes a été récupérée, dont 2 tubes de grenades propulsées par fusée (RPG), 1 bombe RPG, 3 mitrailleuses PKT, 5 fusils AK-47, 29 chargeurs et plus de 1 000 cartouches. de munitions de différents calibres.

Cette opération souligne l’efficacité et le professionnalisme des forces spéciales de la NAF dans la conduite de missions critiques en collaboration avec d’autres services visant à neutraliser les menaces et à maintenir la sécurité nationale.

C’est une victoire importante pour l’armée nigériane qui cherche à redorer son blason après avoir été accusée d’être de connivence avec l’ennemi pour avoir laissé les kidnappeurs instauré leur loi dans la zone.

Il était indispensable que l’armée nigériane se réveille enfin de sa torpeur pour définitivement cloué le bec au perroquet bello turji..

Vivement d’autres victoires.

Par Tamtam info News