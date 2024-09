Pour un CONSEIL SUPÉRIEUR de SURVEILLANCE de la RÉPUBLIQUE

La présente Publication est une actualisation d’une Réflexion sur » DEFENDRE la RÉPUBLIQUE » .

Devant l’urgence de mettre en place les institutions manquantes de gestion de la REFONDATION, nous avons tenu à rappeler une suggestion forte que nous avions faite , à insérer par exemple, dans un nouvel Pacte social de la Refondation.

Le déplacement de l’Administrateur Délégué de l’ex-Assemblée Nationale dans les pays de l’AEs pour s’informer et s’enrichir de l’expérience en matière de Parlement de Transition , nous donne l’opportunité de rappeler l’exigence d’une DÉMARCHE d’ENDOGNISATION POUR CONCEVOIR NOS TEXTES FONDAMENTAUX.

Concernant le CNT par exemple nous avons une catégorie sociopolitique importante , les Chefs de l’ancienne Résistance Armée qui dès les premiers jours du coup d’État ont soutenu le CNSP. Le Mali n’a pas une telle Entité politique lisible. Il faudrait bien leur réserver une place au sein du futur organe législatif de la Refondation .

Aussi nos Frères du Mali n’ont par exemple pas entretenu la nécessité d’impliquer l’armée dans la gestion des Affaires publiques. Et donc ils n’ont pas prévu une Structure Sentinelle de la Démocratie .

C’EST POURQUOI, il nous FAUT FAIRE l’EFFORT à la fois, d’INTERNALISER LES ACQUIS AU NIVEAU DES AUTRES PAYS de l’AES ; MAIS SURTOUT d’INVENTER des MÉCANISMES ET AUTRES INSTUTIONS de GESTION de la REFONDATION, qui SONT EN SYMBIOSE AVEC NOS VALEURS SOCIALES FONDAMENTALES .

Si nous nous en tenons uniquement à l’expérience ou aux Modèles institutionnels des autres pays de l’AES , nous courrons le risque de ne pas avoir des Institutions confortables à terme, et donc inefficientes.

Cela implique UNE CONFIANCE EN NOTRE GÉNIE, NOTRE EXPERTISE et L’ENGAGEMENT PATRIOTIQUE des Uns et des Autres.

La prise en Compte de l’armée dans notre quête de Refondation sera un gage pour la durabilité du système politique post Transition.

Ainsi que nous l’avions soutenu à l’occasion des Journées de Réflexion du Think Tank AFRICA NUNYA, à Lomé les 27 et 28 juillet 2023, les Armées dans nos pays ont toujours agi comme des Forces ou des Acteurs de rectification, voire de changement des pratiques politiques , ou des Modèles défaillants de gestion des Affaires publiques.

Le système de Démocratie importée qui veut en faire des « Armées dîtes Républicaines « , a montré ses limites .

Des Élections sont organisées après des Transitions politiques. Elles ont produit des pratiques politiques très peu soucieuses de l’intérêt général, c’est-à-dire préoccupées par les conditions de bien-être collectif , et de survie de la Nation.

La défense d’intérêts particuliers, l’absence de culture démocratique au sens noble du terme, et depuis peu des soupçons de compromission avec des intérêts vitaux du pays en relation avec des Puissances étrangères, sont autant de facteurs qui poussent à la prise du Pouvoir par la seule Force sociale disposant d’une haute Conscience de la Patrie, de la force pour arrêter les dérives politiques. Elle dispose effectivement des moyens pour stopper le risque de désagrégation sociale, ou de disparition du pays.

C’est à leur corps défendant que les Militaires se retrouvent propulsés sur la scène politique.

Ces interruptions des processus démocratiques , sont devenues récurrentes , parce que les Leçons ne sont pas suffisamment tirées des crises politiques antérieures.

Aussi les Acteurs politiques sont demeurés dans une culture qui ne se préoccupe pas de l’intérêt supérieur du pays avant toutes autres considérations.

C’est pourquoi dans le cadre des efforts de Réflexion, en vue de trouver des solutions novatrices endogènes , visant à sauvegarder et protéger les intérêts du Peuple nigérien, il faut prévoir une place aux Forces Armées.

Nous suggérons d’imaginer une Institution de surveillance et de protection de la République, dans laquelle les Militaires auront une place prépondérante.

Cette Structure sera comme la sentinelle du respect des bonnes mœurs politiques : un » Conseil Supérieur de Surveillance de la République « .

Aussi il est plus que jamais vital de disposer d’une capacité de défense dissuasive, et en adaptation constante avec l’évolution des menaces géostrategiques en Afrique et dans le Monde.

Disposer de nos jours d’une CAPACITÉ DE DÉFENSE POUR PRÉSERVER SA SOUVERAINETÉ ET SA DIGNITÉ N’EST PLUS UN LUXE.

LA REFONDATION DOIT EN POSER LES FONDEMENTS CLAIREMENT ET NETTEMENT.

Par Elhadj MAIGA Alzouma (Nigérien Tout Court

Africain Engagé)