Bilan 2024 du Ministère de l’éducation nationale : Plus de 288 rencontres officielles initiées avec les partenaires sociaux de l’éducation nationale…

Tirant le bilan de son département ministériel, la ministre de l’éducation nationale a indiqué qu’en dépit des difficultés du moment, son ministère a respecté la majorité de ses engagements.

La ministre de l’Éducation nationale, Dr Élisabeth Sherif, a annoncé, avoir tenu plus de 288 rencontres officielles avec les partenaires sociaux du secteur éducatif.

»Nous avons échangé avec les acteurs de l’éducation, fixé les règles de notre interaction et inscrit nos échanges dans un cadre de patriotisme et de résilience, des valeurs essentielles face aux défis que traverse notre pays » a-t-elle indiqué soulignant avoir constaté »une véritable convergence de volonté, les syndicats ont également pris conscience de la nécessité de resserrer les rangs et de ne pas tomber dans les pièges de ceux qui cherchent à déstabiliser l’école nigérienne et à compromettre l’avenir du pays ».

Elle a également souligné que l’année scolaire 2023-2024 a été marquée par une accalmie inédite, reflet de la prise de conscience des syndicats qui œuvrent à garantir la stabilité du système éducatif malgré les défis imposés au pays.

« Nous leur disons qu’ils ont un rôle qui nous est précieux », a-t-elle conclu.

Bientôt des programmes éducatifs communs adaptés aux réalités de l’espace du Liptako Gourma

La Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Professionnel et de la Promotion des Langues Nationales, Dr Elisabeth Shérif a affirmé la volonté des Ministres de l’AES à travailler pour la mise en place des programmes éducatifs communs au sein de l’espace Confédéral.

« Nous sommes confrontés à la nécessité d’adapter nos programmes éducatifs à nos réalités nationales. Étant membres d’une même confédération, il est essentiel d’ajuster nos curricula tout en réfléchissant à notre positionnement par rapport aux autres acteurs de l’éducation, notamment certains pays de la sous-région », a déclaré la ministre nigérienne de l’éducation nationale qui a, à cette occasion, insisté sur l’importance de la coopération entre les États de l’AES.

« Chaque fois que nous nous réunissons, nous échangeons sur la nécessité de renforcer notre collaboration, de partager nos expériences et de réfléchir ensemble à la manière dont nos systèmes éducatifs peuvent devenir un véritable levier de souveraineté durable et profonde », a-t-elle laissé entendre.

La Confédération des États du Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui entendent désormais mutualiser leurs efforts pour le développement de l’espace AES, indique-t-on.

12 000 élèves reprennent le chemin de l’école dans les zones d’insécurité.

La Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement professionnel et de la Promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Shérif a annoncé le retour de 12 000 élèves dans les écoles des zones affectées par l’insécurité.

« Nous avons encore des écoles qui restent fermées en raison de la situation sécuritaire, privant ainsi de nombreux enfants de leur droit à l’éducation, c’est pourquoi nous avons entrepris des actions interministérielles notamment à travers un forum organisé avec la forte implication du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Action humanitaire, l’objectif était d’examiner les possibilités de réouverture de certaines écoles situées dans ces zones à risque » a-t-elle indiqué relevant que »grâce à cette action concertée, 12 000 enfants ont pu retrouver le chemin de l’école après plusieurs années d’interruption ».

Dressant toujours son bilan à la tête de ce département ministériel, la ministre de l’education nationale a également évoqué les réformes engagées pour une meilleure intégration du numérique dans l’éducation.

« Nous avons réfléchi à une stratégie réaliste et réalisable permettant aux enfants vivant dans des zones à risque d’accéder à l’éducation grâce aux outils numériques », a-t-elle, à cet effet, fait savoir..

Par ailleurs, après la réouverture des écoles, une formation a été organisée pour 416 encadreurs afin d’améliorer la prise en charge de l’éducation en situation d’urgence.

En perspective, « nous prévoyons également de mettre à disposition près de 7 000 tablettes dans l’immédiat afin de faciliter la mise en œuvre d’activités pédagogiques dans l’ensemble du pays », a annoncé la Ministre de l’Éducation nationale.

Pour le moment, il reste l’épineux problème de recrutement des enseignants contractuels, une épine qui risque de devenir cancérigène.



