Boni Yayi dénonce l’exclusion de son parti aux présidentielles

Pour ne pas courir de risques de se voir terrasser par les urnes lors d’une élection présidentielle transparente, le pouvoir béninois de Patrice talon a récusé la candidature de l’opposition.

Aujourd’hui, le successeur du roi a toutes les cartes en main pour accéder au pouvoir.

L’ancien président béninois, Thomas Boni Yayi, a fustigé ce qu’il qualifie de « politique d’exclusion contraire à la démocratie » après la disqualification de la candidature du duo Renaud Agbodjo – Jude Lodjou, représentant le parti Les Démocrates, pour la présidentielle d’avril 2026.

Dans une déclaration solennelle rendue publique mercredi 29 octobre 2025, l’ex-chef de l’État a estimé que la décision de la Cour constitutionnelle « va à l’encontre de l’édifice démocratique issu de la Conférence nationale de février 1990 ».

« L’exclusion de l’opposition et du parti Les Démocrates constitue une violation des principes de la démocratie et des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés par la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme », a-t-il déclaré.

Boni Yayi est également revenu sur sa rencontre du 24 octobre avec le président Patrice Talon, au cours de laquelle il affirme avoir plaidé pour la participation de son parti aux élections générales de 2026. Il accuse toutefois le pouvoir en place de mener, depuis 2016, une « politique systématique d’exclusion » contraire à l’esprit républicain.

« Un vaste plan de déstabilisation et de débauchage de responsables et de députés du parti Les Démocrates est en cours », a-t-il ajouté, appelant les acteurs politiques et la société civile à « restaurer le dialogue et préserver l’unité nationale ».

L’ancien président a conclu son message par un appel à la sérénité et à la foi :

« Restons connectés à l’espérance. Remettons-nous à Dieu, car sa volonté s’accomplira dans notre patrie commune, le Bénin. »

Cette déclaration intervient au lendemain de celle de Me Renaud Agbodjo, le candidat désigné par Les Démocrates, qui a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Il a annoncé son retrait temporaire de la vie politique, tout en invitant ses partisans à « préserver la paix sociale et la concorde nationale ».

La Cour constitutionnelle avait confirmé, lundi 27 octobre, la liste définitive des duos en compétition : Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata pour la mouvance présidentielle, et Paul Hounkpè – Rock Judicaël Hounwanou pour l’opposition parlementaire. Le tandem Renaud Agbodjo – Jude Lodjou a été écarté pour insuffisance de parrainages.

La “democrature” africaine a malheureusement encore des beaux jours en Afrique.

