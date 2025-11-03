Le parti de Gbagbo annonce une marche le 8 novembre

Laurent Gbagbo, le président du PPA-CI

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), fondé par Laurent Gbagbo, annonce l’organisation d’une grande marche pacifique, le samedi 8 novembre 2025, pour dénoncer les massacres de populations civiles et exiger la libération des prisonniers politiques.

La décision du PPA-CI de manifester le 8 novembre a été rendue publique à l’issue d’une session extraordinaire du secrétariat général du parti, tenue le mardi 28 octobre 2025 à Abidjan. Cette réunion avait pour ordre du jour l’analyse de la situation politique nationale ainsi que l’examen des perspectives à venir.

À l’issue de la rencontre, le parti a publié un communiqué final dans lequel il a rejeté avec fermeté les résultats de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, qualifiée de « braquage électoral orchestré par le régime de M. Alassane Ouattara ».

Selon le texte, le PPA-CI « note avec indignation que l’élection présidentielle, qui aurait dû constitutionnellement se tenir le samedi 25 octobre 2025, s’est plutôt transformée en un braquage électoral », accusant le président sortant de briguer un « quatrième mandat anticonstitutionnel ».

Le PPA-CI dénonce également une « répression violente » menée par les forces de sécurité et souligne que « pour perpétrer ce coup d’État civil, M. Alassane Ouattara a déployé près de 44 000 éléments des forces armées afin de tenir en joue et de réprimer dans le sang les manifestations pacifiques des Ivoiriens ».

Le bilan provisoire établi par le PPA-CI fait état, à ce jour, de 23 morts, de centaines de blessés et de milliers de manifestants arbitrairement détenus. Le texte fait aussi état d’exactions à Nahio, sous- préfecture de Saïoua (Ouest), où « des civils ont été atrocement tués, brûlés vifs et des villages incendiés ».

Face à ces drames, le PPA-CI exprime sa compassion, sa solidarité et « adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés, et exprime sa pleine solidarité au peuple de Côte d’Ivoire », poursuit le communiqué.

« Le PPA-CI réaffirme sa détermination à se dresser contre ce 4ᵉ mandat anticonstitutionnel et appelle toutes ses structures, tous ses militants et les organisations de la société civile à poursuivre le combat contre ce coup d’État civil », a déclaré Jean Gervais Tchéidé, le secrétaire général et porte- parole adjoint du parti.

Dans la continuité de cet appel à la résistance démocratique, le PPA-CI a convié ses militants et sympathisants à une grande marche pacifique le samedi 8 novembre 2025. L’objectif, selon le parti, est de protester contre les violences d’État et de réclamer la libération de tous les prisonniers politiques.

« Le PPA-CI appelle ses militants, l’ensemble des organisations de la société civile et tous les démocrates ivoiriens à participer à une grande marche pacifique », insiste le parti qui indique qu’il ne reconnaîtra pas le scrutin du 25 octobre.

Le parti de Gbagbo « considère que le simulacre d’élection présidentielle du samedi 25 octobre 2025 n’est rien d’autre qu’un braquage électoral qu’il ne reconnaîtra pas », conclut le communiqué.

Les résultats provisoires de l’élection du président de la République du 25 octobre 2025, proclamés le lundi 27 octobre 2025, par la Commission électorale indépendante (CEI), donnent Alassane Ouattara vainqueur, dès le premier tour du scrutin, avec 89,77 % des suffrages exprimés.

Un arrêté conjoint du ministère d’Etat, ministère de la Défense et du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, interdit les manifestations publiques à compter du 17 octobre 2025, et ce, sur une période de deux mois, hormis les meetings électoraux.