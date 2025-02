Clôture aujourd’hui des assises nationales pour la refondation : la charte et la durée de la transition fixée…

Après 5 journées d’intenses travaux, les assises nationales pour la refondation vont prendre fin aujourd’hui au cours d’une cérémonie officielle.

On s’achemine selon plusieurs sources, vers une conformité des institutions avec les deux autres pays de l’AES, probablement une durée de transition de 5 ans comme au Burkina Faso.

Les présidents des 5 sous Commissions traitant les thématiques de ces assises qui se tiennent à Niamey depuis le 15 février ont, dans l’après-midi du mardi 18 février 2025, animé un point de presse à l’issue de leurs travaux.

Au cours de leurs déclarations, les présidents des sous commissions ont chacun à son tour, annoncé avoir achevé les discussions avec les participants et sont enfin prêts pour présenter leurs rapports devant la plénière de la commission nationale dans la matinée de mercredi 19 février 2025, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Ainsi, concernant la sous commission 1 chargée de la thématique paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, le président M. Idi Ango Omar a indiqué avoir épuisé les débats avec les participants et qu’à l’issue des discussions autour des 4 sous thèmes, des propositions ont été faites, ’’ et nous nous sommes donnés rendez-vous demain avec les participants afin de passer en revue le rapport de notre sous commission ’’.

Pour ce qui est de la sous commission 2, traitant l’aspect refondation politique et institutionnelle, ’’nous sommes en train de finaliser notre travail et nous avons fait l’analyse de tout ce qu’il faut suggérer comme mesures à prendre pour réussir la refondation politique et institutionnelle, et envisager un certain nombre d’institutions qui doivent permettre, pour la période de transition, d’inaugurer la volonté de refondation, l’affirmer sur le terrain et ensuite la perspective au-delà de la transition envisagée pour un retour à l’ordre normal’’ a souligné le président de ladite sous commission, Nouhou Arzika.

L’aspect refondation, selon Nouhou Arzika, ’’prend en charge le fait que c’est tout simplement notre volonté d’aller vers une gouvernance qui répond aux attentes de notre peuple, de se voir entièrement bien gouverné et capable de pouvoir s’affirmer dans le concert des nations, et c’est ça la résolution qui a été prise par l’ensemble des participants de notre commission et nous envisageons de considérer cela demain lorsqu’on va le dévoiler au niveau de la plénière, et quand cela va être partagé avec les autres membres des assises et adopté bien entendu par la plénière des assises qui est convoquée pour demain à partir de 10h00, après vous saurez exactement ce que nous avions effectivement convenu de recommander comme mesures pour améliorer notre système politique et aussi les institutions nécessaires à mettre en place pour rendre possible cette volonté de refondation de notre république’’ a-t-il conclu.

Quant au président de la sous commission 3 ayant comme thématique ’’économie et développement durable ’’ M. Salha Haladou a expliqué avoir achevé les travaux avec les participants et que ’’cet après-midi nous avons pu avoir la validation du projet de rapport final de nos débats que nous aurons à soumettre dans la journée de demain à la commission nationale ’’.

Le projet de rapport, a-t-il rappelé, ’’est articulé autour des 4 dimensions thématiques en l’occurrence la dimension économique, environnementale, sociale et la gouvernance, et tout cela articulé autour de la confirmation de la souveraineté nationale non seulement dans la gestion de nos ressources et de notre potentiel, mais surtout sur le comportement du nigérien nouveau pour que nous puissions prendre conscience de notre responsabilité et de notre engagement pour un redémarrage et un changement de mentalité au niveau non seulement de notre comportement mais aussi de ce que nous devons faire du point de vue de notre devoir pour pouvoir assumer nos responsabilités et apporter notre contribution à l’édifice’’.

Les recommandations, a-t-il annoncé, ’’seront articulées autour notamment de tout ce qui est réforme institutionnelle requise, les dispositifs et les moyens de financement, mais en même temps, des rapports qui peuvent être établis entre les recommandations de notre sous commission et les thématiques des autres sous-commissions’’.

’’Cette commission a achevé ses travaux et adopté son projet de rapport tout en faisant des propositions qui sont très propres et de nombreuses recommandations pour permettre de remettre sur les rails la diplomatie nigérienne sur la base d’une politique extérieure qui soit résolument orientée vers la refondation et une politique extérieure qui vise à être en ligne aussi avec les nouveaux paradigmes internationaux, mais une politique extérieure aussi qui est résolument alignée dans la construction et l’approfondissement de la Confédération des Etats du Sahel en allant vers la Fédération ’’ a expliqué pour sa part, le président de la sous commission 4 dont le thème est ’’géopolitique et environnement international ’’ M. Illo Adani.

Ainsi, ’’nous avons orienté nos travaux autour de 3 axes stratégiques tels que la note de cadrage nous a assigné et le premier axe est celui de l’approfondissement de l’opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel, le deuxième portant sur le système diplomatique nigérien et le troisième sur la politique extérieure du Niger’’ a-t-il fait savoir.

A cet effet, ’’nous avons fait des recommandations sur tous ces 3 axes stratégiques et ces recommandations ne sont valides que si elles sont adoptées par la commission’’ a t-il conclu.

Enfin, le président de la sous commission 5, ’’justice et droits humains’’, M. Dagara Mamadou a indiqué que les rapporteurs ont finalisé le projet de rapport ’’qui est actuellement en examen pour validation au final’’.

Ce rapport, a t-il souligné, ’’porte sur les propositions et recommandations relatives aux trois axes sur lesquels nous avons discuté et nous avons également débattu de la question transversale soumise à toute les sous-commissions relative à la durée de la période de transition et à la charte qui régira cette période de transition’’.

Il restera alors au cnsp de traduire en actes concrets les principales recommandations et résolutions qui seront issues de ces assises inclusives.

Par Tam tam info News