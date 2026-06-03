Coopération : Le Président de la République reçoit le Premier Ministre algérien

Le Président de la République, Chef de l’Etat, le général d’armée Abdourahamane Tiani a reçu, ce mercredi 03 juin 2026 à son cabinet, le Premier Ministre de la République Algérienne démocratique et populaire, M. Sifi Ghrieb, en visite dans notre pays.

Selon l’agence nigérienne de presse, celui-ci a déclaré à sa sortie d’audience :‘’J’ai transmis les salutations de son frère, le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que son engagement personnel et l’attention particulière qu’il accorde au renforcement des relations bilatérales avec la République sœur du Niger et à la promotion du dialogue politique entre nos deux pays frères’’ . L’audience a été une opportunité pour M. Sifi Ghrieb, ’’pour informer le Président Abdourahamane Tiani du déroulement de l’inauguration, en présence du Premier Ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, de la centrale électrique de 40 mégawatts, dont nous avions posé ensemble la première pierre le 24 mars dernier, en marge de la deuxième session de la grande Commission mixte algéro-nigerienne de coopération’’.

La réalisation de ce projet dans un délai record, a-t-il poursuivi, atteste que ’’les relations bilatérales entre nos deux pays sont véritablement entrées dans une nouvelle phase marquée par un engagement politique commun au plus haut niveau’’.

Cette phase, a rappelé le Premier Ministre Algérien, ’’a été initiée par la visite historique du Président Abdourahamane Tiani en Algérie en février dernier, et les entretiens importants qu’il a eus avec son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, suivie de la tenue de la deuxième session de la Grande Commission mixte algéro-nigerienne en mars dernier’’.

Nous avons en outre passé en revue, a fait savoir M.Sifi Ghreib, ’’divers aspects de la coopération entre les deux pays dans les secteurs clés tels que l’énergie, les hydrocarbures, les infrastructures, la santé, la formation, l’enseignement supérieur, la numérisation et les transports’’.

A cet effet, a-t-il ajouté, ‘’nous avons réitéré la ferme volonté des deux pays de renforcer ce dynamisme sans précédent qui caractérise la coopération bilatérale et de garantir le suivi régulier des engagements pris, sous la supervision directe des Chefs d’Etat des deux pays’’.

Au cours de cette rencontre, a annoncé le premier ministre algérien, le Président de la République Abdourahamane Tiani a, pour sa part, adressé ses salutations sincères à son homologue d’Algérie et a exprimé sa profonde gratitude, ainsi que sa détermination à ‘’poursuivre leur collaboration afin de hisser les relations entre les deux pays au plus haut niveau’’.

Le Président Abdourahamane Tiani a également exprimé ses remerciements sincères à son homologue, pour l’attention particulière qu’il a accordée au projet de la centrale électrique, ce qui a permis sa réalisation dans un délai record et il a salué cette importante réalisation qui constitue le premier fruit du partenariat solidaire entre l’Algérie et le Niger’’.

‘’Les discussions ont également porté sur l’importance du suivi des programmes et activités de coopération commerciale et économique entre les deux pays, ainsi que des projets d’infrastructures stratégiques dans la région’’ a fait savoir le premier ministre algérien.

Sur le plan régional, ‘’nous avons discuté des différents défis auxquels notre région est confrontée, en soulignant l’importance de poursuivre la concertation bilatérale pour y faire face, conformément à la vision commune des Chefs d’ État des deux pays, pour la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans notre région’’ a conclu le Premier Ministre de la République Algérienne démocratique et populaire, M. Sifi Ghrieb.

L’audience s’est déroulée en présence du Premier Ministre, M. Ali Mahaman Lamine Zeine et de plusieurs autres personnalités.

Auparavant, a eu lieu la cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence du Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine.

L’ouvrage, dont la première pierre avait été posée le 24 mars dernier, a été livré “dans un délai record”.

Cette infrastructure énergétique majeure contribuera à renforcer l’approvisionnement en électricité et à soutenir le développement économique du pays.

Cette visite, la deuxième en quelques mois, confirme le renforcement des relations stratégiques entre Niamey et Alger, notamment dans les domaines de l’énergie, des hydrocarbures et du développement des infrastructures.

Tam tam info news