Gazoduc Nigeria–Niger–Algérie : avancées décisives après la réunion tripartite à Alger…

Une réunion tripartite sur le projet du gazoduc transsaharien s’est ouverte mercredi 3 juin à Alger.

La délégation nigérianne est arrivée le même jour dans la capitale algérienne.

Les délégations du Niger, du Nigeria et le ministre d’État algérien ont été reçues par Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire.

Les trois délégations se sont ensuite réunies en séance de travail pour affiner les contours du grand ouvrage, qui doit acheminer le gaz nigérian jusqu’à Alger en traversant le territoire nigérien sur près de 715 km du sud au nord.

Le ministre nigérien du Pétrole, déjà présent à Alger, a poursuivi ses activités bilatérales.

Il a tenu une série d’entretiens avec le ministre d’État algérien des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab. Les échanges ont porté sur le partage d’expériences, l’Algérie disposant d’une longue tradition dans le secteur et d’une entreprise de référence, Sonatrach, qui mettra son expertise au service de la Société nigérienne des hydrocarbures (Sonidep).

Sonatrach prévoit d’exploiter prochainement le bloc de Kafra, situé dans l’extrême nord à la frontière entre l’Algérie et le Niger, et accompagne Sonidep dans son ambition de devenir productrice d’hydrocarbures.

Les ministres en charge des hydrocarbures au Niger et en Algérie ont assisté à la signature de trois mémorandums d’entente entre Sonatrach et Sonidep.

Ces accords traduisent la vision commune des plus hautes autorités des deux pays visant à renforcer l’intégration économique africaine et à conduire des projets de développement durable profitant aux peuples du continent.

Les mémorandums portent sur des segments clés de la chaîne de valeur énergétique et ouvrent des perspectives de coopération stratégique :



renforcement de la coopération en études géophysiques, acquisition sismique et traitement des données, pour améliorer les connaissances géologiques et multiplier les opportunités d’exploration et d’investissement ;

création d’une société mixte spécialisée dans les opérations de forage de puits pétroliers et gaziers, pour développer les capacités opérationnelles nationales ;

coopération pour la distribution de produits pétroliers et la réalisation de centres de remplissage au Niger, incluant la création d’une joint-venture entre Naftal (filiale de Sonatrach) et Sonidep pour la fabrication, la formation, la distribution et le stockage de bitumes.

Le groupe Sonatrach s’engage pleinement à mettre son expertise au profit de Sonidep, renforçant ainsi les synergies industrielles entre les deux pays.

Tam Tam Info News