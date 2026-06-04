Niger au Forum international sur la sécurité ISF‑26 à Moscou : appel à une sécurité collective adaptée aux réalités du Sahel…

Du 26 au 29 mai, le Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, le Général de Division Mohamed TOUMBA, a participé à Moscou aux travaux du Forum international sur la sécurité ISF‑26. Réunissant des délégations d’environ 120 pays, le forum a offert une plateforme aux hauts responsables pour débattre des défis et menaces pesant sur la sécurité internationale dans un monde multipolaire.

Le 28 mai, à l’occasion de la réunion des Hauts Responsables chargés des Questions Sécuritaires, le Général TOUMBA a souligné l’importance de ces échanges face aux profondes mutations géopolitiques qui affectent particulièrement les États du Sahel et de l’Afrique. Il a rappelé la position vulnérable du Niger, situé au cœur de l’espace sahelo‑saharien et partageant une frontière de 5 690 km avec sept pays limitrophes : le Nigeria, le Bénin, l’Algérie, la Libye, le Tchad, le Mali et le Burkina Faso.

Le Ministre a dressé un constat alarmant des menaces multidimensionnelles qui frappent le Niger depuis plus d’une décennie : terrorisme, criminalité transnationale organisée, trafics illicites, déstabilisation informationnelle et instrumentalisation des tensions communautaires.

Il a évoqué les atrocités commises par des groupes dits jihadistes dans la région et dénoncé l’usage de mercenaires, ainsi que l’infiltration de circuits humanitaires et associatifs qui serviraient à financer des réseaux criminels.

Face à ces défis, le Général TOUMBA a insisté sur la nécessité d’une synergie d’actions internationale et régionale capable d’anticiper, prévenir, réagir et agir à la hauteur des nouvelles menaces. Pour lui, réfléchir à la sécurité implique la mise en place d’un véritable système de sécurité commune, équitable et respectueux des préoccupations légitimes de tous les États.

Le Ministre a plaidé pour une architecture internationale et régionale profitable à l’espace de l’Autorité de l’État (AES) fondée sur des mécanismes intégrés de démobilisation des acteurs transnationaux illégaux et conjuguant développement et efforts militaires, adaptée aux réalités sociopolitiques des États en crise.

Enfin, le Général TOUMBA a réaffirmé l’engagement du Niger, solidaire des autres pays de la région, en faveur des objectifs et principes des Nations Unies, tout en appelant à un dépassement des pratiques unilatérales, de la confrontation des blocs et de l’hégémonie. Il a également exprimé son soutien aux initiatives russes en matière de sécurité mondiale, relevant l’importance d’un partenariat constructif pour répondre aux menaces communes.

La visite du Ministre en Fédération de Russie a été ponctuée de plusieurs audiences et de rencontres bilatérales, renforçant la présence diplomatique et la coopération sur les questions sécuritaires.

Source : Ministère Nigérien de l’Intérieur