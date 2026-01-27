Coopération Niger – Algérie

Une importante délégation algérienne à Niamey

Le premier ministre mahamane Ali lamine zene a reçu, hier, lundi 26 janvier 2026, à son cabinet, le ministre d’État algérien chargé de l’Énergie, des Mines et des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab.

À la tête d’une importante délégation, il effectue une visite de travail au Niger. À cette occasion, les deux parties ont eu des échanges approfondis sur le suivi des dernières évolutions des activités du groupe Sonatrach au Niger, notamment l’état d’avancement du projet de recherche et d’exploration pétrolière sur le champ du bloc de Kafra, situé dans le nord de notre pays.

Les échanges ont également porté sur l’examen de l’état d’avancement du projet stratégique du gazoduc transsaharien (TSGP), ainsi que sur le renforcement des mécanismes de coordination et de concertation entre l’ensemble des parties prenantes, dans une dynamique de coopération énergétique renforcée et mutuellement bénéfique entre la République du Niger et la République algérienne démocratique et populaire.