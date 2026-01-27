Budget 2026 : la sécurité comme socle stratégique

Pour comprendre l’orientation budgétaire du Niger en 2026, il faut d’abord rappeler une évidence historique souvent oubliée : aucun État ne se réforme durablement sans avoir, au préalable, sécurisé son territoire, ses institutions et son autorité. Toutes les expériences comparables montrent que la stabilité précède la transformation. Le Niger n’échappe pas à cette logique.

Depuis 2023, le pays traverse une séquence politique et sécuritaire exceptionnelle, marquée par des menaces persistantes, des pressions extérieures et des fragilités internes anciennes. Dans ce contexte, l’exercice budgétaire adopté par ordonnance pour 2026 n’est pas un cadre ordinaire. Il s’agit du premier cadre financier pleinement inscrit dans la logique de la Refondation, sous l’autorité de Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République et Chef de l’État, et mis en œuvre par un gouvernement conduit par Son Excellence Monsieur Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier Ministre et Ministre des Finances (Ordonnance n°2025-44 du 31 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année budgétaire 2026, Journal Officiel de la République du Niger, Ministère des Finances).

La priorité sécuritaire y est centrale, même lorsqu’elle n’est pas explicitement isolée dans une seule ligne budgétaire. La sécurité n’y est pas traitée comme un slogan, mais comme une condition d’existence. Elle concerne la défense nationale, la sécurité intérieure, le renseignement, la mobilité des forces, la coordination stratégique et le fonctionnement même des institutions centrales. Chercher cette priorité dans un seul ministère, ou dans une seule rubrique, revient à passer à côté de l’architecture réelle des finances publiques (Loi de finances 2026, documents budgétaires annexes, Ministère des Finances).

La comparaison avec les exercices antérieurs est, à cet égard, particulièrement éclairante. En 2021, le budget général de l’État était voté à 2 644,53 milliards FCFA. Dans ce cadre, la Présidence bénéficiait d’environ 170 milliards FCFA, la Primature de 142 milliards FCFA, tandis que le Ministère de la Défense disposait de 112 milliards FCFA (Loi n°2020-51 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021, Journal Officiel de la République du Niger, annexes budgétaires). En 2022, avec un budget global porté à environ 2 889 milliards FCFA, la structure générale des priorités restait proche, avec un sommet institutionnel fortement doté, alors même que la pression sécuritaire continuait de s’intensifier (Loi n°2021-50 du 20 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022, Journal Officiel de la République du Niger).

Le budget 2023, élaboré en 2022 et voté à hauteur de 3 291,62 milliards FCFA, confirme cette tendance antérieure. La Présidence y disposait d’environ 162 milliards FCFA, la Primature de 114 milliards FCFA, tandis que l’effort consenti au Ministère de la Défense atteignait 200 milliards FCFA (Loi n°2022-42 du 30 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023, Journal Officiel de la République du Niger, premier et second cahiers budgétaires). La sécurité progressait, mais restait encore en concurrence directe avec des dotations institutionnelles élevées au sommet de l’État, dans un contexte où la hiérarchisation des priorités demeurait partiellement ambiguë.

L’exercice 2026, arrêté autour de 2 922 milliards FCFA, marque une inflexion nette. À enveloppe globale comparable à celle de 2022, la logique change profondément. La dotation de la Présidence est ramenée à environ 60 milliards FCFA, celle de la Primature à 67 milliards FCFA, tandis que le budget du Ministère de la Défense est porté à 236 milliards FCFA (Ordonnance n°2025-44 portant loi de finances 2026, annexes budgétaires, Ministère des Finances). Cette recomposition est politiquement et stratégiquement significative. Elle traduit un recentrage assumé de l’État sur ses fonctions vitales. Là où, auparavant, les moyens du sommet institutionnel pouvaient apparaître supérieurs, voire disproportionnés, l’effort est désormais clairement orienté vers la capacité de protection, de dissuasion et de sécurisation du territoire.

Sous l’autorité du Président de la République, Chef suprême des armées, la Présidence n’est plus conçue comme un centre de confort institutionnel, mais comme un lieu de pilotage stratégique resserré, recentré sur l’essentiel. Ce rôle a un coût, mais un coût maîtrisé, compatible avec les contraintes de l’État en situation de tension. De la même manière, la Primature, conduite par un Premier Ministre qui assume également la responsabilité des finances publiques, voit ses moyens rationalisés afin de renforcer la cohérence de l’action gouvernementale. L’orientation retenue n’est pas celle de la largesse, mais celle de la discipline et de la crédibilité budgétaire (Communiqués du Conseil des ministres relatifs aux lois de finances, Agence Nigérienne de Presse).

L’histoire récente du Niger permet de mesurer la portée de ce choix. Pendant des années, les cadres financiers ont cherché à répondre simultanément à toutes les urgences, sécurité, social, développement, infrastructures, sans hiérarchie suffisamment claire. Le résultat a été une dispersion des moyens et une vulnérabilité persistante. L’orientation retenue pour 2026 rompt avec cette logique. Elle hiérarchise, elle assume, elle commence par le socle. Sans sécurité, les écoles ferment, les centres de santé se vident, les routes deviennent impraticables et les investissements se retirent. Le social et le développement ne sont pas niés, mais inscrits dans une séquence réaliste : stabiliser d’abord, reconstruire ensuite (Documents de politique budgétaire, Ministère des Finances).

Ce cadre financier dit finalement une chose simple. Un État qui ne se protège pas ne peut pas se transformer. En faisant le choix de la sécurité comme priorité structurante, tout en rationalisant les dépenses au sommet, le Niger montre que la Refondation ne relève pas du discours, mais d’une reconfiguration réelle, mesurée et cohérente de ses priorités budgétaires et institutionnelles.

Ousmane Jazy, Ingénieur et Analyste nigérien