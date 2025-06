Côte d’Ivoire, le ciel s’obscurcit davantage…

A mesure que s’approchent les élections présidentielles ivoiriennes, le climat politique s’assombrit davantage.

Tous les clignotants sont au rouge.

La mission de l’Union africaine (UA) qui séjourne, à Abidjan, depuis « 4 à 5 jours », a rencontré ce vendredi 13 juin 2025, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, après un entretien avec les principaux leaders de l’opposition, dans un contexte pré-électoral tendu.

Le chef de la mission d’évaluation électorale de l’Union africaine pour la Côte d’Ivoire, M. Mahamat Saleh Annadif, a dit que la délégation « est venue, d’abord, pour féliciter le président Ouattara pour tout ce qu’il a fait pour la stabilité de la sous-région de façon générale ».

Il a également félicité le président ivoirien pour ses actions en faveur de la stabilité de la sous-région, et réaffirmé la disponibilité de l’Union africaine à accompagner le pays pour le bon déroulement de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.

M. Mahamat a souhaité que « les élections qui se dessinent à l’horizon puissent se dérouler dans de très bonnes conditions parce que la sous-région traverse une zone de turbulence et avec tout le rôle que joue la Côte d’Ivoire au sein de cette région il est important de sauvegarder les acquis » du pays.

« Si demain, la Côte d’Ivoire éternue, c’est toute la région qui risque d’être enrhumée. Donc, l’Union africaine est venue dire son soutien, son accompagnement pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions », a-t-il ajouté.

Le chef de la délégation de l’UA a indiqué avoir parlé avec « toute la classe politique pour dire que c’est leur responsabilité et que chacun doit jouer sa partition pour que ces élections puissent se tenir dans de bonnes conditions ».

« Nous sommes venus rendre compte au chef de l’Etat qui a salué la démarche. Comme il a toujours dit, il ferait tout pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions », a laissé entendre l’ex-chef de la diplomatie tchadienne, M. Mahamat Annadif.

La délégation de l’Union africaine a, par ailleurs, échangé avec la Commission électorale indépendante (CEI) et le Conseil national des droits de l’Homme. Elle a été reçue mercredi, en audience, par l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale.

Outre M. Laurent Gbagbo, d’autres leaders politiques ont été radiés de la liste électorale, notamment le président du PDCI (opposition) M. Tidjane Thiam, le président du Cojep, M. Charles Blé Goudé et l’ex-Premier ministre, Guillaume Soro.

L’opposition, en Côte d’Ivoire, demande un dialogue politique avec le gouvernement en vue de réformes électorales et une Commission électorale indépendante (CEI) sans représentants de partis, un audit du listing électoral et une élection inclusive.

Marche de milliers de militants du PDCI à Abidjan

Des milliers de militants et sympathisants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) ont battu le pavé, ce samedi 14 juin 2025, à Abidjan, pour protester contre la radiation de Tidjane Thiam et des principaux leaders de l’opposition de la liste électorale.

La marche du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, qui a réuni des milliers de militants et sympathisants, a débuté à l’Espace Sococé à Cocody, dans l’Est d’Abidjan, s’est achevée devant le siège de la Commission électorale indépendante (CEI), sous une haute surveillance des forces de l’ordre. Des dirigeants du PDCI ont ensuite échangé avec des membres de la CEI au sein de l’institution.

Après cette rencontre, Sylvestre Emmou, secrétaire exécutif en chef du PDCI, a lancé que « nous exigeons la réintégration, sans condition, de Tidjane Thiam, le président du PDCI, et des principaux leaders de l’opposition sur la liste électorale. »

Selon Sylvestre Emmou, ils ont été « abusivement et injustement radiés de la liste électorale » et « cela est inacceptable, dangereux pour la paix et la démocratie » en Côte d’Ivoire, où les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 25 octobre 2025 pour élire le président de la République.

« Nous considérons ces radiations comme des manœuvres pour éliminer des adversaires politiques aux moyens d’artifices juridiques inopérants », a déclaré le secrétaire exécutif du PDCI, M. Sylvre Emmou, devant une foule de militants du parti.

Sylvestre Emmou a, en outre, appelé à une réforme de la CEI afin qu’elle soit « neutre et au service de tous les Ivoiriens ». Il a martelé que l’actuelle CEI est « inféodée » au RHDP (pouvoir) et est « en totale phase avec les idéologies du parti au pouvoir, au mépris des principes d’équité. »

Le PDCI, à l’instar des autres partis de l’opposition, demande une autre révision de la liste électorale (RLE), conformément aux dispositions du Code électoral, ce qui permettrait d’ailleurs à M. Thiam d’être réintégré. Mais, la CEI estime qu’une nouvelle RLE poserait un problème de timing.

« C’est une lutte pour la vérité, la transparence et l’égalité de tous devant la loi », a dit Sylvestre Emmou qui a, à nouveau appelé le gouvernement, au nom du parti, à engager « un dialogue politique franc et inclusif pour restaurer la confiance et garantir des élections apaisées. »

« Monsieur le président de la CEI, l’histoire vous regarde, le peuple ivoirien vous regarde et le monde entier vous regarde », a conclu Sylvestre Emmou, soulignant que cette marche était « dans l’unique but de dénoncer la situation grave qui menace l’avenir démocratie en Côte d’Ivoire. »

Le président Thiam bientôt de retour

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition), Tidjane Thiam, a réagi ce samedi 14 juin 2025, depuis l’hexagone, à la suite d’une marche, à Abidjan, des militants de la formation politique, pour protester contre sa radiation de la liste électorale.

« Je serais bientôt avec vous à Abidjan et nous pourrons continuer ce combat qui est le combat pour libérer notre pays, et qui est un combat noble que tous les Ivoiriens attendent de nous voir mener », a dit Tidjane Thiam, dans un message vidéo.

« Je suis extraordinairement satisfait de la mobilisation de la marche d’aujourd’hui qui a eu lieu à Abidjan. Bravo, bravo, merci pour le courage, la détermination dont vous avez fait preuve », a déclaré le président du PDCI, vêtu d’un pagne du parti.

Il a également salué la société civile qui s’est aussi mobilisée, ainsi que tous ceux qui se sont associés à ce mouvement pour la démocratie. Car, au-delà de sa personne, « il s’agit d’un mouvement pour que la démocratie règne » en Côte d’Ivoire.

« Nous disons merci, restons mobilisés, la victoire est au bout. Comme toujours, le PDCI vivra et le PDCI vaincra, n’en doutez pas une seconde. Restons unis, restons mobilisés et le reste suivra », a insisté Tidjane Thiam, ex-CEO de Crédit Suisse.

« Merci encore d’avoir bravé la pluie, je sais qu’il y a eu de très fortes pluies à Abidjan ce matin, mais malgré cela on a fait cette mobilisation sans précédent et ce 14 juin 2025 restera comme une date importante dans l’histoire de notre grand parti », a-t-il poursuivi.

Tidjane Thiam a laissé entendre qu’il a suivi, sur les ondes, cette marche qu’il juge « fantastique ». Sylvestre Emmou, le secrétaire exécutif en chef du PDCI, a, après une rencontre avec des membres de la Commission électorale indépendante (CEI), décliné l’essence de cette manifestation.

Le secrétaire exécutif du PDCI, Tidjane Thiam, a fait savoir que cette marche est pour protester contre la radiation de Tidjane Thiam et des principaux leaders de l’opposition ivoirienne de la liste électorale. Il a appelé à des réformes électorales et à un dialogue politique.

Le PDCI, à l’instar des autres partis de l’opposition, demande une autre Révision de la liste électorale (RLE) conformément aux dispositions du Code électoral, ce qui permettrait d’ailleurs à M. Thiam de s’y inscrire. Mais, la CEI estime qu’une RLE poserait un problème de timing.

Désignés candidats de leurs partis, Tidjane Thiam et l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, ont été radiés de la liste électorale à la suite de procédures judiciaires. L’ex-Premier ministre, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé ont aussi été radiés du fichier électoral.

Les Ivoiriens sont appelés aux urnes, le 25 octobre 2025, pour élire le président de la République. A un peu plus d’une semaine du parrainage électoral, aucune lueur d’espoir pour ces principaux leaders de l’opposition, radiés de la liste électorale.

Tam tam info News