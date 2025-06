La Chine et le Niger renforcent leur relation diplomatique…

Après un refroidissement momentané, la Chine et le Niger ont décidé de renforcer leur relation diplomatique.

Le 11 juin 2025, S.E.M. Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangère de Chine, a rencontré S.E.M. Bakary Yaou Sangaré, le Ministre des Affaires étrangères du Niger à Changsha en Chine, selon le ministère chinois des affaires étrangères.

Wang Yi a déclaré que la Chine et le Niger entretiennent une amitié traditionnelle et que leurs relations bilatérales font partie de la coopération Sud-Sud. La Chine soutient toujours le Niger dans la sauvegarde de sa souveraineté, de son indépendance et de sa dignité nationale. Elle est prête à œuvrer avec le Niger dans un esprit de respect mutuel et de soutien réciproque, à perpétuer l’amitié traditionnelle, à renforcer la confiance mutuelle pour promouvoir un développement sain, stable et durable des relations sino-nigériennes.

Wang Yi a souligné que la coopération de la Chine avec l’Afrique adhère aux principes de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi ainsi que de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés. La Chine encourage ses entreprises à agir dans un esprit de coopération gagnant-gagnant, à répondre aux besoins de l’Afrique, à soutenir son développement et à contribuer à sa revitalisation. Les divergences et problèmes rencontrés dans la coopération devraient être traités de manière appropriée par le dialogue par les deux parties. Il a exprimé l’espoir que le Niger préserverait la sécurité et les droits légitimes des entreprises et citoyens chinois sur son territoire, créant ainsi des conditions propices à la sécurité et au développement durable des projets de coopération.

M.Sangaré a affirmé que le Niger et la Chine sont des amis et des partenaires entretenant une tradition de coopération mutuellement bénéfique. La Chine est devenue un partenaire majeur en matière économique, commerciale et d’investissement pour le Niger, et les relations bilatérales ont été élevées au rang de partenariat stratégique. Le Niger adhère fermement à la politique d’une seule Chine, considère la coopération avec la Chine comme une priorité et attache une grande importance à la sécurité. Il est disposé à renforcer la confiance mutuelle et à maintenir le dialogue dans un esprit de respect mutuel.

Par Tam tam info News