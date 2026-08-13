Diaspora nigérienne à Los Angeles : AFRIKICKS mène des forages, don majeur et annonces de projets structurants…

Un ressortissant nigérien établi à Los Angeles, dirigeant de l’ONG AFRIKICKS, a financé entre janvier 2023 et mai 2026 une série d’opérations de forages et effectué un don significatif afin de renforcer l’accès à l’eau potable et soutenir les autorités nigériennes, selon un bilan rendu public.

AFRIKICKS, ONG dirigée par un compatriote installé aux États‑Unis, se donne pour mission « d’apporter une aide aux hommes, aux femmes et aux enfants à travers le monde en collectant des chaussures neuves et en bon état auprès de sympathisants aux États‑Unis ».

Au Niger, l’organisation élargit son action sociale en projetant et finançant des forages de puits destinés à garantir l’accès à l’eau potable et à accompagner les autorités nationales dans leurs efforts de développement hydraulique.

Bilan des forages (janvier 2023 – juin 2026)

Le rapport compile les interventions réalisées dans des localités urbaines et rurales, ciblant principalement des écoles, des lieux de culte, des quartiers populaires et des villages à forte vulnérabilité hydraulique.

Les opérations relevées sont entre autres :

25 janvier 2023, Quartier Talladjé — forage réalisé.

9 janvier 2024, Village de Guillaré — forage réalisé.

12 septembre 2024, Village de Bilfouda — forage réalisé.

19 septembre 2024, Quartier Pays Bas — forage réalisé.

4 juin 2025, Village de N’Dounga Saney — forage réalisé.

13 juin 2025, Quartier Yaboni Plateau — forage réalisé.

25 juin 2025, Groupe École Ballaré 8 (Aéroport) — forage réalisé.

Septembre 2025, Village de Batako — forage réalisé.

Septembre 2025, Village de Batoko Peulh — forage réalisé.

26 octobre 2025, Village de Bilfouda — forage réalisé.

2 novembre 2025, Village de Koné Beri, Gawado — forage réalisé.

7 novembre 2025, École primaire Rhodésie 3 — forage réalisé.

12 novembre 2025, Quartier Aéroport — forage réalisé.

Novembre 2025, Mosquée Aéroport — forage réalisé.

Mars 2026, Village de Delewa, CR N’Dounga — forage réalisé.

Mai 2026, Village de Bazai Koira, CR Namaro — forage réalisé.

Le 19 juin 2023, l’opérateur a remis un conteneur de 40 pieds d’une valeur estimée à 301 475 320 francs CFA au Fonds de Solidarité Pour la Sauvegarde de la Patrie, don qualifié d’« exceptionnel » dans le rapport.

Durant et après le Forum de la diaspora, organisé par le Gouvernement du Niger les 29 et 30 juillet 2026, plusieurs membres de la TEAM USA, basés aux États-Unis, ont présenté des projets structurants aux différentes agences gouvernementales, afin de contribuer à notre combat commun pour un Niger nouveau.

Nous reviendrons plus en détail sur ces différents projets.

Les axes identifiés couvrent :

la finance et les investissements immobiliers ;

les investissements pétroliers ;

le transport routier à grande échelle ;

la politique stratégique et la gouvernance ;

la politique environnementale et le développement durable ;

l’analyse de sécurité et la gestion de projet ;

les réseaux mondiaux dans le domaine de l’éducation; recherche en parasitologie, biologie et pathologie humaine.

Les participants du forum et des membres de la diaspora jugent ces compétences et initiatives comme « une nouvelle forme d’ouverture pour le Niger » et un apport concret à la refondation du pays, en proposant à la fois expertise, réseaux et opportunités d’investissement.

Pour rappel, le renforcement de l’accès à l’eau constitue un enjeu majeur au Niger, où l’insuffisance des infrastructures hydrauliques impacte la santé, l’éducation et la résilience des communautés.

Par Tamtaminfo News