Modernisation de l’administration : la Ministre Aissatou Abdoulaye Tondi reçoit la Direction de l’ENA pour renforcer la coopération institutionnelle…

La Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, Mme Aissatou Abdoulaye Tondi, a reçu en audience une délégation de l’École Nationale d’Administration (ENA), conduite par sa Directrice Générale, Mme Salmay Bébert. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par l’ENA et vise à renforcer le partenariat entre les deux institutions.

La Ministre a salué l’initiative de concertation de l’ENA, qui consiste à aller à la rencontre de ses partenaires institutionnels pour recueillir avis et attentes.

Les échanges ont porté sur les perspectives de modernisation de l’école, l’amélioration de l’offre de formation et la consolidation du rôle de l’ENA en tant qu’institution de référence pour la formation initiale et continue des cadres de l’administration publique.

Les services du Ministère ont apporté leurs contributions et identifié plusieurs pistes de collaboration destinées à accompagner les réformes en cours.

Les deux parties ont également évoqué la signature prochaine d’un protocole d’accord entre le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi (MFPTE) et l’ENA, qui formalisera leur coopération institutionnelle.

L’ouverture prochaine du concours professionnel d’entrée à l’ENA pour l’année académique 2026-2027 a été annoncée, marquant une étape importante pour le recrutement et la formation des futurs responsables de l’administration publique.

Dans la continuité de l’audience, une réunion de travail élargie s’est tenue avec plusieurs cadres du Ministère afin d’approfondir les axes de coopération et de définir les actions concrètes à mettre en œuvre pour soutenir les réformes engagées.

Au terme des discussions, la Ministre et la Directrice Générale de l’ENA ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération institutionnelle, estimant qu’un partenariat étroit entre le MFPTE et l’ENA constitue un levier essentiel pour la modernisation de l’administration publique et le développement continu des compétences des agents de l’État.

Source : Cellule Com – MFPTE