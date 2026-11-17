Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a signé plusieurs décrets portant mesures individuelles, selon un communiqué publié le 16 novembre 2026, par le Secrétariat Général du Gouvernement.

Ces nominations concernent plusieurs ministères et institutions stratégiques, notamment la Défense nationale, l’Intérieur, la Santé, les Transports, l’Équipement, les Mines, l’Environnement, les Affaires étrangères, l’Énergie, la Fonction publique, la Culture, le Commerce et l’Industrie.

Ainsi au titre du ministère de la Défense nationale, le Général de Brigade Mamane Souley a été nommé Secrétaire Général, tandis que le Colonel-major Noma Dari devient Secrétaire Général Adjoint.

Au titre du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, M. Ayouba Abdou Rahamane est désigné Secrétaire Général. M. Aboubacar Issaka Oumarou prend les fonctions de Directeur Général de la Police Nationale, avec M. Abdoulaye Mamam comme Directeur Général Adjoint.

Dans le secteur de la santé, plusieurs responsables ont été nommés afin de renforcer la gouvernance du système sanitaire. M. Tinga Abdoulaye Karim est nommé Directeur Général de l’Hôpital National de Zinder. Madame Ibrahim Halimatou Alio Abdou devient Directrice des infrastructures et équipements sanitaires, tandis que M. Abou Yahaya est désigné Directeur de la santé communautaire. D’autres nominations concernent la statistique sanitaire, la santé de la mère, de l’enfant, des adolescents et des jeunes, ainsi que l’inspection des services.

Le ministère des Transports et de l’Aviation civile enregistre également plusieurs nouvelles désignations. M. Dicko Arzika Mahaman Laminou est nommé Directeur Général de la circulation et des transports routiers. Madame Ibrahim Boubé Ramatou prend la direction générale des transports ferroviaires, maritimes et fluviaux.

Les nominations touchent aussi la formation aux techniques du transport routier, de la logistique, des transports multimodaux, la mobilité urbaine, les archives et les relations publiques.

Au titre du ministère de l’Équipement et des Infrastructures, M. Saidou Ghoumar est nommé Secrétaire Général. Il sera épaulé par de nouveaux responsables chargés de la gestion et du suivi des réseaux, de la planification et de l’entretien routier, ainsi que de l’inspection générale des services.

Au titre du ministère des Mines, M. Alfari Salou est désigné Inspecteur Général des services.

Dans le domaine de l’environnement, de l’hydraulique et de l’assainissement, le Colonel Zoumari Salifou est nommé Directeur Général de l’Agence Nigérienne des Parcs et Réserves (ANPR).

Cette nomination intervient dans un contexte où la protection des aires protégées, la gestion des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité demeurent des priorités nationales.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur voit également son appareil institutionnel renforcé. M. Zakariou Adam Maiga est nommé Président du Conseil d’administration de l’Institut National des Études Diplomatiques et Stratégiques (INEDS), tandis que M. Tcheko Amadou devient Directeur Général de cette institution.

Plusieurs autres nominations ont été faites dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de l’énergie, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la culture, de l’urbanisme, de la communication, ainsi que du commerce et de l’industrie.

Elles concernent notamment des postes de secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs, inspecteurs, conseillers techniques et présidents de conseils d’administration.

Au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Moussa Harou est nommé Directeur Général de la Culture et des Arts. Madame Arzika Mahamadou Rabiatou devient Présidente du Conseil d’administration du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA).

Le Centre Culturel Nigérien Moustapha Alassane sera désormais présidé par M. Hamani Himou Kassoum, connu sous le nom de JHONEL, artiste slameur.

Au ministère du Commerce et de l’Industrie, les nominations visent notamment le renforcement de la normalisation, de la métrologie, de la certification, de la promotion des investissements, de la compétitivité des entreprises, de la concurrence et de la protection des droits des consommateurs. M. Abdou-Kader Zakari Oumarou est nommé Directeur Général de l’Agence Nigérienne de Normalisation, de Métrologie et de Certification.

Ces décisions traduisent la volonté des autorités de renouveler et de renforcer les cadres de gestion au sein de l’administration publique. Elles interviennent dans plusieurs secteurs considérés comme essentiels pour la sécurité, le développement des infrastructures, l’accès aux services sociaux, la mobilité, l’environnement, l’innovation et la promotion économique du pays.

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