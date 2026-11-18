Le ministre nigérien du Pétrole, Hamadou Tini, prend part depuis le mardi 17 novembre 2026 à Abidjan, à la 50e session ordinaire du Conseil ministériel de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO).

Cette rencontre est importante, à un moment où l’Afrique cherche à mieux maîtriser ses ressources pétrolières et gazières, à financer ses infrastructures et à renforcer son indépendance énergétique.

Sous la présidence du ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, les délégations venues de plusieurs pays du continent ont examiné les grandes orientations de l’organisation.

Les discussions ont notamment porté sur le rapport d’activité de l’APPO, les recommandations du Conseil exécutif, le contenu local, le transfert de technologies, le raffinage ainsi que le développement des infrastructures gazières régionales.

Pour le Niger, la participation de Hamadou Tini à cette rencontre revêt un enjeu particulier.

Elle offre au pays une tribune pour défendre ses intérêts dans un espace où se construisent les priorités de la coopération énergétique africaine.

Il s’agit notamment de valoriser davantage les ressources sur place, de renforcer les capacités industrielles nationales et d’attirer les financements nécessaires aux projets structurants. Le Niger entend ainsi faire entendre sa voix dans les débats sur l’avenir énergétique du continent.

Les ministres ont aussi souligné la nécessité de mieux coordonner les stratégies nationales afin d’optimiser la valorisation des hydrocarbures africains. L’ambition est de transformer davantage les ressources sur le continent, de créer de la valeur localement et de réduire la dépendance des États africains aux financements extérieurs.

Cette 50e session clôt une série de rencontres statutaires débutée le samedi 14 novembre 2026. Le Conseil exécutif de l’APPO s’est réuni les 15 et 16 novembre afin de préparer les dossiers soumis aux ministres, notamment le bilan de l’exercice 2026, le programme de travail, le budget prévisionnel 2027 et les réformes institutionnelles.

Parmi les sujets majeurs figure l’opérationnalisation de la Banque africaine de l’énergie (BAE). Créée officiellement le 31 octobre 2026 à Abuja, en partenariat avec Afreximbank, elle devrait démarrer ses activités le 2 janvier 2027. Cette institution est présentée comme un levier essentiel pour financer les projets énergétiques africains et accompagner la réalisation des infrastructures stratégiques du continent.

La délégation nigérienne, conduite par Hamadou Tini, restera à Abidjan pour participer, à partir de ce mercredi 18 novembre, au SIREXE 2026, le Salon international des ressources extractives et de l’énergie.

Organisé jusqu’au 22 novembre au Parc des Expositions d’Abidjan, ce rendez-vous réunit gouvernements, entreprises, investisseurs, institutions financières et experts autour des défis liés aux mines, au pétrole, au gaz et à l’énergie. Cette deuxième édition a pour thème : « Industries extractives et énergétiques : quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique ? »

Pour le Niger, cette participation s’inscrit dans une dynamique plus large : faire entendre sa voix, saisir les opportunités de partenariats et contribuer à une Afrique capable de transformer ses richesses en développement réel pour ses populations.