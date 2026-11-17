Au Niger, les Chefs traditionnels sont bien plus que des dirigeants : ce sont les gardiens bienveillants de notre histoire, de nos valeurs et de notre vivre-ensemble. Ils jouent un rôle essentiel au quotidien au cœur de nos communautés. Loin d’être en marge de la modernité, leur statut et leur intégration au sein de l’organisation administrative de l’État sont rigoureusement ancrés dans la loi n° 2015-01 du 13 janvier 2015 et ses textes d’application.

Véritables pont entre l’administration et les citoyens, les Chefs traditionnels incarnent l’autorité de proximité. Ils bénéficient d’une écoute profonde et d’un respect presque sacré de la part de leurs administrés. Cette légitimité, profondément humaine, crée un lien unique. Leurs populations font leur force, et en retour, ils se dressent comme boucliers protecteurs. Dépositaires de nos valeurs ancestrales, ils demeures les piliers incontestables de la gestion du territoire, guidés par une connaissance intime et bienveillante de leur communauté.

En poursuivant notre cheminement, nous sommes ravis de vous ouvrir aujourd’hui les coulisses de notre réflexion sur le portrait du Sultan de l’Aïr. Au 15ème siècle, l’Aïr faisait face à une anarchie intérieure et des menaces extérieures qui incitèrent les communautés Touarègues à chercher une solution durable au problème d’unité et d’identité.

Compte tenu du comportement des Confédérations qui n’acceptent pas la suprématie de l’une d’elles sur les autres, la solution trouvée est de chercher un Chef à l’étranger. Cependant, il doit descendre d’une monarchie qui est reconnue respectée par de nombreux peuples dans le monde. C’est ainsi que les Confédérations Sandals composées des Itéseyens, Inoussoufa, Ilissawen, Kel Ewey, Kel Gress et Kel Fadey, décidèrent de se rendre à Istamboul pour chercher un Sultan.

Le Prince Younous, fils du Sultan Ottoman fut désigné et intronisé Sultan de l’Aïr ou Sultan d’Agadez en 1405.

Après une période de nomadisme, les Sultans qui se succèdent s’installèrent à Assodé, Tadliza et définitivement à Tin Chaman, l’actuel Palais royal d’Agadez.

La contrée d’Agadez est une région désertique dont l’économie repose principalement sur l’élevage, le maraichage, le commerce, aujourd’hui sur l’uranium, l’or, le pétrole et le tourisme. Le nom « Agadez », trouverait son origine dans le mot Tamasheq « Tagades », qui signifie « visite », illustrant dès l’origine la vocation d’accueil. Au cœur du Ténéré nigérien, la ville d’Agadez, surnommée « porte du désert », fut un carrefour caravanier exceptionnel et un centre d’échanges culturels transsahariens majeur.

Aujourd’hui encore, cette tradition d’échanges demeure portée par la pérennité du Sultanat. À sa tête, Son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou. Ce Souverain, empreint d’humilité et de dignité, dirige par l’exemple en plaçant le respect d’autrui au centre de sa gouvernance. Ce Sultan est un Haut Dirigeant toujours à l’écoute, dont la discrétion et le silence témoignent d’une grande capacité d’observation, ainsi que d’une aptitude profonde à faire preuve d’empathie envers sa communauté.

Devenu une figure morale incontournable sur la scène nationale et régionale, le Sultan de l’Aïr incarne bien plus qu’une simple autorité coutumière. Il est reconnu pour son engagement en faveur du dialogue social, de la culture, de l’art, de la promotion de la jeunesse et d’une société plus inclusive.

À l’origine, un Sultan d’Agadez jouait un rôle de Médiateur et d’arbitre entre les différentes Confédérations touarègues, telles que les Kel Ewey ou les Kel Gress. La force du Sultanat a favorisé le rassemblement de ses tribus dans le respect des anciens campements, installant une ossature urbaine atypique, entièrement construite en briques de terre séchées au soleil. Dans la ville d’Agadez, le visiteur y reçoit toujours un accueil chaleureux, que ce soit pour s’y promener ou pour y découvrir des activités artisanales, dont la plus célèbre reste la fabrication de bijoux en argent et en cuir, réputés bien au-delà des frontières nigériennes.

Son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou a accédé au trône par consensus, le 25 mai 2012, succédant à son père, le Sultan Ibrahim Oumarou dit Tsofo, décédé, le 21 février 2012 à l’âge de 80 ans après 52 ans de règne. Devenu ainsi le 52ème Sultan d’Agadez, ce Souverain d’une grande générosité a été officiellement intronisé, le 15 décembre 2016 au cours d’une cérémonie grandiose au stade municipal de la ville. Il est profondément respecté pour sa sagesse, sa bienveillance, sa clémence et son refus de l’arbitraire.

Malgré son tempérament très pacifique, sa réserve naturelle et son silence solennel, il n’en demeure pas moins proche de son peuple. Sa nature réservée met en avant un goût prononcé pour la religion et la lecture du Saint Coran. Symbole d’unité, il œuvre constamment à l’apaisement des tensions et à garantir une justice équitable, permettant à chaque habitant du Sultanat de faire appel directement à lui. Sa vision repose sur une conviction intime : la paix et la prospérité matérielle ne suffisent pas au bonheur des populations s’il n’y a pas d’amour et de considération mutuelle. Pour le Sultan Oumarou, savoir aimer et se savoir aimé permet au plus pauvre d’oublier sa misère et au malade sa souffrance.

Héritier d’une longue dynastie qui a suscité toutes les convoitises à travers les siècles, il jouit de véritables pouvoirs moraux et intervient régulièrement pour appeler au dialogue communautaire, à la sécurité et au renforcement du vivre-ensemble. Selon la tradition, un Sultan de l’Aïr descendrait symboliquement du Sultan de Constantinople, une ascendance mythique qui lui confère une autorité arbitrale au-dessus des rivalités de clans. Son art de gouverner repose sur la recherche permanente du consensus : au sein de son palais royal, on discute et l’on concède jusqu’à ce que chaque partie soit convaincue, refusant qu’une simple loi de la majorité n’étouffe la voix des minorités.

Le Sultan de l’Aïr reste le garant des liens de sang et de l’histoire du Sultanat en passant par le Damergou et l’Ader. Les attaches unissant les localités d’Agadez, Illéla, Dogaraoua, Tamaské et les descendants du Sultan Makitan à Tanout et Gangara reposent sur une histoire dynastique et des réseaux de parenté issus de la grande Confédération touarègne et de la noblesse de l’Aïr. Les Makitanawa sont les descendants de Makitan, qui a occupé le trône d’Agadez de 1906 à 1908 avant d’être destitué par les colons. Le Sultan Makitan était le grand frère d’Ibrahim Dassouki, ancien Chef de Canton de Doguéraoua. De cette lignée est né Attawel Ibrahim, également ancien Chef de Canton de Doguéraoua.

Ces liens de sang s’articulent autour de deux grands axes historiques : la lignée des Istanboulawas (l’Aïr et l’Ader). Les Souverains d’Agadez, d’Illéla, de Dogaraoua et de Tamaské partagent une consanguinité directe ancrée dans l’histoire du Sultanat de l’Aïr. Leurs familles régnantes proviennent de la même souche aristocratique, qualifiée d’Istanboulawas, les descendants du premier Sultan de l’Aïr, Yunus, rattachées aux vagues successives de Princes de l’Aïr.

À Illéla (siège du Sultan Mohamed Agaba, portant le titre de Sarki Ader avec une ramification à Doundayé au Nigeria. Le titre est attribué au Chef de Canton d’Illéla, Elhadji Yacouba Habibou, élu Chef après le décès du Chef de Canton Elhadji Kadi Oumani qui a succédé à son père, le Chef de Canton Elhadji Oumani Attou), à Dogaraoua, siège de la Chefferie, Sarkin Abzin comme à Tamaské, siège de la Chefferie des Tamaskaoua. Ces titres témoignent directement de leur filiation avec la maison royale d’Agadez.

S’agissant de la branche des Makitanawa du Damergou, établis à Tanout et à Gangara, dans la région historique du Damergou, les descendants du Sultan Makitan forment une autre ramification de ces grands ensembles Touaregs (issus historiquement des Kel Owey ou des Kel Gress).

Au gré des migrations et du partage des zones d’influence entre le nord (Aïr / Agadez) et le Sud-Est (Zinder / Damergou), des princes et des guerriers nobles sont descendus sécuriser et contrôler les routes caravanières. À travers des alliances matrimoniales stratégiques avec les élites de l’Aïr et de l’Ader, ils s’y sont solidement ancrés. Aujourd’hui encore, des Chefs coutumiers et de grandes familles de Tanout et de Gangara entretiennent des liens de cousinage et de lignage très étroits avec Agadez, Illéla, Doguéraoua et Tamaské.

En somme, il s’agit d’une seule et même famille d’origine saharienne (les Abzinawa) qui s’est déployée au fil des siècles. Une branche est demeurée au cœur du Sultanat de l’Aïr (Agadez), une autre a établi les Chefferies de l’Ader (Illéla, Dogaraoua, Tamaské), et la dernière s’est installée dans le Damergou (Tanout, Gangara) sous l’étendard des descendants du Sultan Makitan. Les Makitanawa descendent du sultan Makitan, qui a régné de 1906 à 1908 avant d’être destitué par l’administration coloniale. Ce dernier était le frère aîné d’Ibrahim Dassouki, Chef de canton de Doguéraoua, lequel donna sa sœur Tamorika en mariage à Jackou, Chef de Canton de Kornaka. C’est de cette alliance historique que découlent les liens de parenté qui unissent aujourd’hui les Toyamana des Chefferies de Doguéraoua, Illéla, Tamaské, Agadez, Tanout, Gangara…

Ainsi, face aux enjeux actuels de sécurité, de cohésion sociale et d’emploi des jeunes, la figure du Sultan Oumarou Ibrahim Oumarou rappelle une vérité immuable : les sables se déplacent et les empires passent, mais la justice, l’écoute et l’hospitalité demeurent les plus sûrs remparts de la paix. Fidèle à la dynamique de la refondation et à l’ambition de souveraineté, Son Altesse a vu son influence nationale renforcée suite à son élection, le jeudi 11 décembre 2025 à Maradi, à la présidence de l’Association des Chefs Traditionnels du Niger (ACTN), lors de sa 10ᵉ Assemblée générale. Cette nouvelle responsabilité consacre la noblesse et la persévérance légendaire de ce Souverain hors norme. À ce titre, le succès de Sa Majesté Oumarou Ibrahim Oumarou ne doit rien au hasard ; il est le fruit d’une discipline de fer. Si la motivation est un élan éphémère, la discipline, elle, demeure le pilier constant de sa progression. Ce bâtisseur incarne un leadership rare, fondé sur une bienveillance qui transcende tous les clivages. Loin des discours partisans, son engagement se traduit par des actions concrètes envers ses populations, replaçant l’humain au centre du pouvoir.

Son écoute des attentes de ses proches n’est pas de la naïveté, mais un choix moral courageux pour transformer notre diversité en force collective. En permettant à chaque habitant de se sentir vu et protégé, ce leader inspirant recrée le lien social et redonne confiance en l’avenir. Devant les défis de notre époque, il nous montre qu’un grand rassembleur ne divise pas pour régner, mais unit pour avancer. En ce sens, il choisit délibérément de rester à l’écart des affaires qui ne le concernent pas, faisant preuve d’une éclatante sagesse. La réserve du Sultan Oumarou rappelle une vérité fondamentale : la légitimité s’use dans la mêlée et se fortifie dans la hauteur. Le rôle d’un guide traditionnel n’est donc pas de descendre dans l’arène des rivalités politiques ou des faits divers. Son silence est plus éloquent que les déclarations : il prouve que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. En demeurant le gardien des traditions sans interférer dans les affaires d’autrui, le Sultan Oumarou Ibrahim Oumarou préserve toute son influence. Il s’assure ainsi le respect indéfectible de ceux qui voient en lui l’ancre de la cité du nord. En plaçant l’excellence au cœur de ses choix, le Sultan de l’Aïr refuse le compromis de la médiocrité, érigeant chaque action, même la plus modeste, en un devoir de perfection.

Que le Très-Haut, Maître de l’univers, l’Omniscient et l’Omnipotent, veille sur le Sultan de l’Aïr, lui accorde sa guidance, le bien-être et le bonheur. Qu’Il le guide vers ce qu’Il aime et l’entoure de conseillers pieux et de notables sincères pour l’accompagner vers le bien. Puisse Allah fasse du Sultan de l’Aïr un Artisan de Justice, de paix et de prospérité pour la région, le Niger et ses habitants. Amen ! Moustapha Kadi Oumani