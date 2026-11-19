L’Alliance des États du Sahel (AES) aborde une étape cruciale de son histoire. Aujourd’hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont plus de simples voisins géographiques : ils forment désormais un destin et un espace communs.

Trois pays frères unis sous une même devise, un même drapeau et l’hymne de l’AES. Trois Chefs d’État qui ont vocation à agir comme de véritables « champs-écoles », à l’image de ce que la sagesse populaire haoussa exprime par « Zakara n’godin dahi » (le coq qui fait la fierté de sa basse-cour ou le modèle qui entraîne les autres).

Ces laboratoires d’expérimentation portent les germes d’une souveraineté pleinement assumée et d’un développement endogène, pensé par et pour les Sahéliens. Ils visent avant tout le bien-être de nos populations et ont vocation à inspirer d’autres régions d’Afrique.

Pour transformer cette noble ambition en résultats concrets, nous devons impérativement mutualiser partout nos intelligences. Chaque progrès accompli dans l’un des trois pays doit rapidement devenir une bonne pratique partagée au sein de la Confédération, avant de rayonner ailleurs.

À l’inverse, chaque écueil rencontré par un État doit servir de boussole aux deux autres pour éviter les mêmes pièges et gagner un temps précieux.

Se réjouir de la réussite de son voisin et l’accompagner, voilà le vrai visage de la solidarité sahélienne.

Cette dynamique exige toutefois une vigilance constante de la part de nos populations. Il leur revient d’épauler nos hauts dirigeants afin qu’ils gardent le cap et demeurent sourds aux sirènes des Conseillers toxiques, ces « Bafadé » de salon ou « Fadawa » de l’ombre, dont les calculs opportunistes et les manœuvres de division fragilisent l’action collective.

L’histoire récente du Niger nous l’enseigne : les projets les plus ambitieux vacillent dès lors que la flatterie courtisane l’emporte sur le franc-parler et l’intérêt général.

Dans nos villages de Tillabéri comme dans nos villes de Diffa, chacun sait qu’un foyer traditionnel ne tient en équilibre que grâce à trois grosses pierres : les « Doutsi uku ». Si une seule pierre bouge, s’effrite ou cède, c’est toute la marmite qui bascule.

L’image est limpide et saisissante : notre Confédération et notre marche vers le renouveau reposent sur ces trois piliers indissociables que forment nos trois Chefs d’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, le Général d’Armée Assimi Goïta et le Capitaine Ibrahim Traoré. Leur cohésion est le socle de notre stabilité.

L’heure est donc à un triple sursaut : plus de rigueur dans la gestion publique, plus d’écoute dans le dialogue fraternel et plus de discipline dans l’action commune. C’est uniquement par une fraternité sincère et une solidarité agissante que l’AES honorera ses promesses.

Puisse Dieu ancrer durablement le courage, la sagesse et l’unité dans le cœur de chaque Burkinabè, de chaque Malien et de chaque Nigérien. Amen !

Par Moustapha Kadi Oumani