Droit de réponse par rapport à l’article de M. Bakie Mohamed intitulé : Niger/USA/Diaspora Entre le CONUSA et le HCNE-USA, à qui faut-il croire ?

“Commandité par le CONUSA ou pas pour cet autre article, Maaroupi Elhadj Sani doit retenir qu’aucune forme de mercenariat n’a servi sa communauté, qu’elle soit par les armes ou par la plume comme il le fait depuis quelque temps pour diviser les Nigériens aux USA et ailleurs. Il ferait mieux d’arrêter d’induire en erreur des compatriotes en les invitant à s’associer à une organisation clandestine qu’est le CONUSA car non reconnu ni par le Niger ni par les États-Unis d’Amérique. Il est donc grand temps pour Maaroupi ElhadjSani d’aller au-delà de ses intérêts personnels et d’accepter de jeter pour de bon cette plume virtuelle antipatriotique devenue aussi légère que le duvet d’un poussin. À bon entendeur, salut !“

Je dois d’abord préciser que dans mon article sur le renouvellement du bureau exécutif du CONUSA, je n’ai nul part cité le nom du Haut Conseil des Nigériens l’Etranger (HCNE) section USA ou un de ses membres, nul part, je n’ai cité l’ambassade du Niger aux USA ou m’en est pris à d’un de ses personnels. Et nul part je n’ai cité le nom de M. BakieMohamed ou un de ses proches.

Je suis donc très surpris par l’attaque sans précédent, démesurée et gratuite de M. Bakie sur ma personne. Au demeurant, si mon article sur le renouvellement du CONUSA est commandité,, si je suis corrompu, et si fait du mercenariat M. Bakie est très mal placé pour le dire. Avait-il commandité l’interview sur l’affaire Zimar que j’avais réalisée avec lui en Novembre 2024? Combien m’avait-il payé? Combien avait-il payé pour la publication dans les différentes plateformes en ligne et dans le journal papier paru à Niamey? Même la photo utilisée aujourd’hui pour illustrer “ses insultes”à mon encontre, c’est moi qui l’ai prise. Oui, c’est une photo prise et éditée par M. Maaroupi Elhadji Sani.La décence aurait voulu que M. Bakie Mohamed se taise et respecte tous mes articles et interviews. Mieux que quiconque, il sait que mes articles ne sont commandités par personne et que seul l’intérêt du public, les intérêts de notre communauté et du Niger sont mes boussoles. Au demeurant, je le met au défi de prouver qu’il avait déboursé même “une aiguille” pour cet entretien ou que je lui avait demandé un quelconque service en échange.

Et à ce que je sache, M. Bakie Mohamed ni membre du BEF du Haut Conseil des Nigériens à l’Etranger, section USA. Il n’est pas non plus membre du Conseil des Nigériens aux USA, encore moins un membre du personnel de l’ambassade du Niger aux Etats-Unis. C’est un membre de la diaspora comme tous les autres.Pas plus ni moins. A moins d’être plus royaliste que le roi, à moins de défendre des intérêts personnels et égoïstes, je ne vois pas en quelle qualité il exerce un droit de réponse sur mon article ou m’attaque personnellement. Il n’a aucune qualité pour le faire.

Et je rappelle à M. Bakie Mohamed que j’exerce ce métier de journaliste depuis plus de 30 ans. J’ai fréquenté une école de journalisme au Niger avant d’être diplômé en Photojournalisme et Multimédia aux Etats-Unis. J’ai passé par toutes les étapes, côtoyer et partager des salles de rédaction avec de grands journalistes.“I know what is wrong and what is right”. Par conséquent, je n’ai aucune leçon à recevoir de X ou Y. Si mes articles ne l’arrangent pas, “that’s his business”. Je ne suis pas là pour lui faire plaisir mais pour me rendre utile à la diaspora nigérienne. Que M. Bakie se garde donc de m’attaquer ou d’attaquer ma réputation et laisse les personnes qualifiées exercer un droit de réponse si elles le jugent nécessaire.

En conclusion, Bakie Mohamed “ba kowa ba ne” (n’est personne ) au sein de la communauté nigérienne aux Etats-Unis. Il n’à aucun mandat pour parler au nom de la communauté nigérienne aux Etats-Unis ou pour la représenter à quelque niveau que ce soit. Par conséquent, ses écrits et ses “agissements” n’engagent en rien la diaspora nigérienne aux USA.

Par Maaroupi Elhadji Sani (Photographe/ Multimédia Journaliste)