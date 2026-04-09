Droits Humains : Le Burkina Faso dénonce un faux rapport de Human Rights Watch et annonce des mesures

Les ongs espionnes de l’occident sont dans le collimateur des états membres de l’AES.

Après le Mali, le Niger, le Burkina Faso vient de dénoncer avec véhémence un rapport de l’ong human right Watch.

Selon une dépêche de l’AIB rapportée par l’ANP, le gouvernement burkinabè a rejeté dimanche le rapport de l’ONG Human Rights Watch sur la situation des droits humains au Burkina Faso, le qualifiant de « faux » et de « tissu d’allégations infondées », dans un communiqué rendu public à Ouagadougou.

Le gouvernement affirme se réserver le droit de prendre les mesures fermes qui siéent contre toutes les officines impérialistes déguisées en ONG qui nourrissent le dessein funeste de briser la dynamique souverainiste du Burkina Faso.

Les autorités du Burkina Faso déclarent avoir »pris connaissance, par voie de presse, d’un faux rapport publié ce 02 avril 2026 par l’ONG Human Rights Watch sur la situation des Droits humains au Burkina Faso. »

Ce rapport, qui couvre selon ses inventeurs, la période 2023-2025 est un tissu de conjectures et d’allégations graves infondées dont Human Rights Watch est coutumière, s’ingurge Ouagadougou.

Le communiqué note que le »Gouvernement n’est nullement surpris par les agissements de cette soi-disant ONG totalement déconnectée des réalités du terrain qui n’a ni bureau, ni représentation au Burkina Faso ».

Selon ce texte officiel, cette structure se contente régulièrement de relayer des allégations d’individus choisis, recevant d’elle des subsides, pour lui offrir en contrepartie de quoi alimenter ses récits imaginaires et fantasmés.

»Ce torchon qui est le condensé de la haine viscérale que la coalition des forces des ténèbres voue à la lutte de notre Peuple pour sa liberté et sa souveraineté, trouve un écho favorable dans les médias mensonges qui en assurent le service après-vente à coup de surenchères verbales et d’argumentaires d’une malhonnêteté intellectuelle évidente. », est-il mentionné.

Les autorités burkinabè relevent que »les insuffisances méthodologiques, les approximations et les raccourcis empruntés n’ont qu’un but : diaboliser les patriotes burkinabè et nos vaillantes forces combattantes, les faire passer aux yeux de l’opinion internationale pour des prédateurs des Droits humains en vue d’assouvir les desseins funestes que nourrit l’impérialisme contre notre pays. »

Le Gouvernement reste serein face à ces gesticulations, témoins du désarroi des forces néocoloniales et impérialistes, sponsors du terrorisme dans notre pays et dans le Sahel, qui entendent à travers Human Rights Watch imputer la responsabilité des massacres, viols, pillages, tueries et crimes odieux à nos valeureuses et loyales Forces de défense et de sécurité ainsi qu’à nos braves Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) alors même qu’elles en sont les vraies commanditaires voire les exécutants à travers les mercenaires envoyés en appui aux terroristes, est il écrit.

Pour les autorités de Ouagadougou, »Cette manœuvre s’inscrit dans une logique d’instrumentalisation de la cause des Droits humains à des fins politiques visant à fragiliser les efforts du digne peuple burkinabè dans la lutte contre le terrorisme. »

Le Gouvernement souligne avec force que les intrépides combattants burkinabè se sont toujours battus avec professionnalisme et que leur engagement est d’abord fondé sur la préservation de la vie, la protection des Droits humains et la défense des populations vulnérables, peut-on lire.

Le Gouvernement rappelle que la lutte contre le terrorisme constitue une priorité nationale absolue et qu’elle est conduite dans le strict respect des lois nationales ainsi que des engagements internationaux du Burkina Faso en matière de Droits humains, est il détaillé.

Le communiqué affirme que le gouvernement »reste engagé et déterminé à mener un combat sans merci contre la nébuleuse terroriste quelque soit la forme qu’elle prend et les moyens qu’elle déploie ; qu’elle utilise la violence armée ou des crimes de papier comme ce faux rapport de Human Rights Watch. »

En tout état de cause, le gouvernement se réserve le droit de prendre les mesures fermes qui siéent contre toutes les officines impérialistes déguisées en ONG qui nourrissent le dessein funeste de briser la dynamique souverainiste du Burkina Faso, est-il affirmé.

Le Burkina Faso libre et souverain poursuivra sa marche pour bâtir un avenir de dignité et de liberté conformément aux aspirations légitimes de ses populations, conclut le texte officiel.