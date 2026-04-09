La guerre comme spectacle : comment Trump a laissé Netanyahu écrire le scénario iranien

La dernière enquête du New York Times, révélée le 7 avril 2026 par Jonathan Swan et Maggie Haberman, deux des journalistes les mieux introduits dans les arcanes de la Maison-Blanche, apporte un éclairage d’une rare gravité sur les mécanismes ayant conduit Washington à entrer en guerre contre l’Iran. Ce que dévoile ce récit dépasse la simple erreur d’appréciation stratégique. Il expose un mode de décision où la force du récit visuel, la psychologie présidentielle et l’affaiblissement des garde-fous institutionnels ont fini par l’emporter sur les évaluations du renseignement et les réserves militaires.

Au cœur de cette séquence, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu apparaît comme celui qui a le mieux saisi la manière dont Donald Trump arbitre les grandes décisions. Le 11 février 2026, dans la Situation Room de la Maison-Blanche à Washington, il présente un scénario en quatre temps : élimination du Guide suprême iranien Ali Khamenei, neutralisation de l’appareil militaire, soulèvement populaire interne, puis mise en place d’un nouvel ordre politique à Téhéran. Le point le plus marquant n’est pas uniquement la substance du plan, mais sa mise en scène : vidéos, projections de figures appelées à gouverner l’Iran et promesse d’une transition rapide. Dans un environnement présidentiel où l’image et la narration immédiate pèsent lourd, cette scénographie a produit l’effet recherché. La réponse de Trump, « Sounds good to me », résume à elle seule le basculement d’une crise régionale vers l’escalade.

Le 12 février 2026, les principales agences américaines reviennent pourtant avec une lecture bien plus sobre. Le directeur de la CIA John Ratcliffe juge crédibles les deux premiers volets, mais considère les hypothèses de révolution populaire et de changement de régime rapide comme irréalistes. Le secrétaire d’État Marco Rubio résume sèchement cette évaluation, tandis que le général Dan Caine, président du Joint Chiefs of Staff, rappelle que les projections israéliennes ont souvent tendance à surestimer la vitesse d’effondrement des régimes ciblés. Malgré ces avertissements précis, la décision n’est pas révisée. Le fossé entre renseignement et arbitrage révèle moins un défaut d’information qu’un choix assumé de retenir les éléments compatibles avec l’intuition présidentielle.

Le rôle du vice-président JD Vance mérite ici une attention particulière. Présenté comme le seul à avoir exprimé une opposition directe, il alerte sur trois risques très concrets : la fracture de la coalition politique trumpiste, la vulnérabilité du détroit d’Ormuz, entre l’Iran et Oman, et l’imprévisibilité des représailles d’un régime menacé dans sa survie. Son analyse est d’une grande lucidité : une guerre visant, même indirectement, un changement de régime à Téhéran ne pouvait qu’ouvrir une séquence longue, régionale et économiquement explosive, notamment sur les flux énergétiques mondiaux. Pourtant, sa promesse finale de soutien, malgré ses réserves, révèle la limite centrale de cette dissidence : l’absence de résistance institutionnelle au moment décisif.

La même logique traverse l’attitude de Susie Wiles, cheffe de cabinet de la Maison-Blanche, et du général Dan Caine. La première, bien qu’inquiète des conséquences politiques et économiques, s’abstient d’intervenir directement, estimant que la décision militaire n’entre pas dans son rôle immédiat. Le second détaille avec méthode les risques : pression sur les stocks de missiles, menace sur Ormuz, absence d’issue politique clairement formulée. Mais en rappelant que l’armée exécutera tout ordre présidentiel, il referme la dernière possibilité d’une réévaluation politique de l’opération. Dans cet enchaînement, chacun voit les risques, peu les portent jusqu’au bout, et personne ne transforme l’alerte en obstacle réel.

La signature finale à bord d’Air Force One, le 28 février 2026, quelques minutes avant l’échéance fixée par l’état-major, concentre toute la fragilité de ce mode de commandement. Une guerre régionale majeure, sans vote préalable du Congrès et sans doctrine de sortie clairement articulée, est validée dans un environnement de pression maximale. Cette méthode éclaire en partie pourquoi, malgré le cessez-le-feu de deux semaines annoncé le 8 avril 2026, les appels démocrates à la destitution ou au recours au 25e amendement n’ont pas cessé. Plus de 85 élus démocrates à la Chambre, dont Nancy Pelosi et Alexandria Ocasio-Cortez, continuent d’y voir le signe d’une instabilité préoccupante dans la conduite des affaires stratégiques.

La portée géopolitique de cette enquête dépasse la seule guerre d’Iran. Elle montre qu’au XXIe siècle, la décision d’entrer en guerre peut naître moins d’une doctrine cohérente que d’une captation du décideur par un récit visuel puissant, calibré pour ses réflexes politiques et psychologiques. Netanyahu n’a pas seulement proposé un plan ; il a compris la dramaturgie du pouvoir présidentiel américain, en construisant une séquence compatible avec le goût de Trump pour les victoires rapides, les images fortes et les scénarios à effet immédiat.

Le résultat est désormais visible : des objectifs militaires inachevés, un cessez-le-feu encore fragile, un détroit d’Ormuz redevenu levier mondial, et une présidence américaine contestée jusque dans sa propre architecture institutionnelle. La leçon la plus lourde de cette affaire est que la puissance militaire ne compense jamais durablement l’absence de lucidité au moment où se prend la décision initiale.

Tribune géopolitique – Par Ousmane Jazy