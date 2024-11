Du rififi au ministère du Pétrole…

Qu’est ce qui se passe réellement au ministère du pétrole ?

S’agit il des simples rumeurs comme il en est légion au niveau de Niamey ou bien des informations bien fondées ?

Toujours est il que les réseaux sociaux ont annoncé le limogeage du secrétaire général du ministère, de son adjoint et du directeur général des hydrocarbures.

Cette sanction serait liée à l’affaire zimar, cette société qui a signé, il y a quelques jours un mémorandum d’entente avec le gouvernement pour la construction de la raffinerie de dosso.

Or, depuis l’annonce de cette signature, plusieurs voix se sont élevées pour mettre en doute les capacités de zimar.

Le cnsp s’est il rendu compte qu’il a été floué dans cette affaire de » Zima »( sorcier ou féticheur en langue djerma) et que par le biais de ce limogeage il cherche à se rattraper ?

Nous ne sommes qu’au stade des conjectures en dehors des communications officielles.

Or, nous pensons qu’il urge au niveau du gouvernement de lever le coin du voile et d’apporter la bonne information, autrement les rumeurs vont continuer et cela n’est pas bon dans cette ère de refondation.

Par Namalka Bozari(Contributeur Web) Tam tam info news