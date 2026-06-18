Énième attaque terroriste à l’aéroport de Niamey : la situation est sous contrôle

L’aéroport international Diori Hamani de Niamey a été la cible, tôt ce matin, d’une tentative d’attaque terroriste. Selon des sources sécuritaires, un groupe d’assaillants est arrivé à bord d’un bus et a ouvert le feu contre des policiers en faction au niveau du rond‑point de l’aéroport.

La promptitude et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité (FDS) ont permis de neutraliser une grande partie des assaillants et d’empêcher que l’attaque ne fasse davantage de victimes.

Les premiers éléments de la police et des unités militaires présentes sur place ont immédiatement engagé les opérations, contrôlé la zone et sécurisé les accès à l’aéroport.

Un ratissage et une opération de vérification sont en cours afin d’identifier les éventuels complices et d’éliminer tout risque résiduel. Les autorités locales appellent la population à la vigilance et à faire confiance aux consignes données par les services de sécurité. Les liaisons aériennes ont été momentanément perturbées, mais l’aéroport resterait fermé au public tant que les opérations de sécurisation ne seront pas totalement achevées.

Les habitants se sont massivement rassemblés dans le quartier de l’aéroport pour exprimer leurs félicitations et leurs remerciements aux forces de défense et de sécurité.

Ils saluent la réaction rapide, le courage et la détermination manifestés pour protéger les citoyennes et citoyens ainsi que les infrastructures nationales. Grâce à leur intervention, un bilan potentiellement tragique a une nouvelle fois été évité.

Les autorités compétentes communiqueront prochainement pour rassurer la population. Tam Tam Info News continuera de suivre cette ignoble tentative de déstabilisation et tiendra ses lecteurs informés dès la publication d’informations complémentaires.

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