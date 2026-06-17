Naissance à Niamey de l’Union des collectivités territoriales de l’AES

Les collectivités territoriales de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont tenu, le jeudi 11 juin à Niamey, une assemblée générale ayant abouti à la création de l’union des collectivités territoriales de l’AES (UCT- AES), rapporte l’agence nigerienne de presse.

Cette rencontre des associations nationales des collectivités territoriales des trois Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de notre confédération de renforcer l’intégration des peuples à travers une coopération de proximité portée par les territoires, les communes et les régions. Elle a officiellement posé les fondements d’un nouvel espace de coopération entre les collectivités territoriales du Burkina Faso, Mali et du Niger.

L’Union des collectivités territoriales de l’ AES qui vient d’être créée est donc un cadre permanent de dialogue, de concertation, de mutualisation des expériences et de promotion d’initiatives communes dans le domaine du développement local, de la gouvernance territoriale, de la paix , de la sécurité, de la résilience communautaire et du développement économique.

Au cours de ces travaux, les participants ont procédé à l’adoption des statuts et du règlement intérieur de l’organisation, consacrant ainsi la naissance officielle de cette nouvelle institution au service des collectivités territoriales de l’ espace AES.

L’Assemblée générale a également procédé à la mise en place de l’organe dirigeant de l’Union pour un mandat d’ un an.

C’est ainsi que M. Abdoulaye Bassinga, président de l’association des régions du Burkina Faso est élu president de l’union, M. Abdoulaye Garba Maiga de l’association des régions du Mali, premier vice-président, chargé des questions de coopération entre les collectivités territoriales et des relations avec les institutions des Etats ; et le Colonel Boubacar Soumana Garanke de l’ association des municipalités du Niger est élu 2ème vice-président, chargé des questions de paix, de sécurité et de développement.

Cette nouvelle organisation des collectivités territoriales du Burkina Faso, Mali et du Niger vient réaffirmer leur détermination à contribuer activement à la construction d’un espace sahélien plus intégré, plus solidaire et davantage orienté vers la satisfaction des aspirations des populations.

Notons que cette rencontre a enregistré la présence des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités civiles et militaires.