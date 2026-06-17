Le Niger participe à Genève à la 357e session du Conseil d’administration de l’OIT

À l’occasion de la 357e session du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT), tenue en marge de la 114e Conférence internationale du Travail à Genève en juin 2026, la délégation nigérienne, conduite par Mme Aissatou Abdoulaye Tondi, ministre de la Fonction publique et du Travail, a réaffirmé l’engagement du pays en faveur du travail décent, du dialogue social et de la coopération internationale pour le développement humain.

La délégation a pris part aux discussions portant sur d’importantes questions institutionnelles, notamment la gouvernance de l’OIT, la mise en œuvre des réformes en cours et le respect des normes internationales du travail.

Les débats ont mis l’accent sur le renforcement du dialogue social à l’échelle mondiale et sur les moyens d’accroître l’efficacité des actions de l’Organisation au service des États membres.

La session a également examiné les orientations programmatiques et budgétaires pour les années à venir, afin d’assurer la continuité et la consolidation des programmes prioritaires de l’OIT.

Parmi les points à l’ordre du jour figuraient les préparatifs de la quinzième réunion régionale africaine de l’OIT, prévue en décembre 2026 à Windhoek (Namibie).

Le Niger a soutenu les initiatives visant à renforcer la coopération régionale et l’échange d’expériences entre pays africains, en favorisant des politiques de l’emploi plus inclusives et durables.

Lors de ses interventions, la délégation a insisté sur l’importance des principes du travail décent, de la protection des droits des travailleurs et de la promotion d’un dialogue social constructif entre partenaires sociaux.

La délégation nigérienne a souligné la nécessité d’un appui technique et financier de la communauté internationale pour accompagner les réformes nationales destinées à améliorer les conditions de travail et à stimuler l’emploi formel, en particulier pour les jeunes et les femmes.

En marge des séances plénières, la délégation a tenu plusieurs entretiens bilatéraux avec des représentants d’institutions internationales et d’États membres, visant à explorer des pistes de coopération technique et des possibilités de financement pour des projets prioritaires au Niger.

La participation du Niger à cette session illustre sa volonté de contribuer activement aux réflexions internationales sur le monde du travail et de mobiliser des partenariats en vue de renforcer les politiques nationales en matière d’emploi, de protection sociale et de dialogue social.

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