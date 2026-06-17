Visite d’État : renforcement de la coopération sécuritaire entre le Niger et la Mauritanie

Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État, a reçu en audience, le mardi 16 juin 2026, Son Excellence M. Hanana Ould Sidi, Ministre de la Défense, des Affaires des Retraités et des Enfants des Martyrs de la République Islamique de Mauritanie, envoyé spécial de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la Mauritanie.

Porteur d’un message du Président mauritanien, le ministre a exprimé les vœux de progrès, de prospérité et de bien-être au peuple nigérien.

Les entretiens ont mis en exergue l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre Niamey et Nouakchott, et ont réaffirmé l’engagement commun en faveur de la sécurité et de la stabilité dans l’espace sahélien.

À l’issue de l’audience, le Chef de l’État a chargé son hôte de transmettre à Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ses salutations fraternelles et ses vœux de pleins succès dans l’exercice de ses hautes fonctions.

L’audience s’est déroulée en présence du Général d’Armée Salifou Mody, Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale ; du Dr Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président et Porte‑Parole du Gouvernement ; de l’Ambassadeur Illo Adani, Conseiller chargé des questions stratégiques et diplomatiques ; ainsi que de M. Issiakou Souleymane, Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur.