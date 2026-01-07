Exploitation minière au Niger : des projets promoteurs

Après avoir chasse orano et repris en main l’exploitation de ses minerais et notamment l’uranium, le Niger ambitionne de devenir l’un des acteurs majeurs de la production uranifere en Afrique.

C’est dans ce cadre que le ministre des Mines s’est rendu dans les deux sociétés nationales du secteur afin de constater de visu les conditions de travail des agents et les perspectives d’avenir.

Ainsi selon l’agence nigerienne de presse, le Ministre en charge des Mines, Commissaire-Colonel Abarchi Ousmane a visité, le lundi 5 janvier 2026, les locaux de la Société de Patrimoine des Mines du Niger (SOPAMIN) et la Société Nationale de l’Or (MAZOUMAWA).

Cette visite a pour objectif d’échanger avec le personnel desdites sociétés, afin de connaitre leurs préoccupations, attentes et aussi les défis auxquels ils sont confrontés, et enfin s’assurer du bon fonctionnement de ces sociétés, voir dans quelle mesure, le ministère de tutelle peut apporter sa contribution pour faire face à ces défis.

A la Société de Patrimoine des Mines du Niger (SOPAMIN), une société des mines étatiques créée en 2007, première étape de cette visite, le Directeur Général M. Abdoulahi Garba a expliqué au ministre des mines ainsi qu’à sa délégation, les objectifs de sa société qui vise à gérer les participations du Niger dans les sociétés exploitant des substances minières ou de carrières sur le territoire national, mener pour le compte de l’Etat toute opération minière ou de carrière seule ou en association avec les tiers, prendre des participations dans toutes sociétés créées ou à créer au Niger ou à l’étranger et dont l’objet social se rattache directement ou indirectement à son objet social, commercialiser les substances minières ou de carrières, mener des études ou travaux nécessaires et accessoires ou connexes à l’activité sociale et exercer par elle-même ou par l’intermédiaire d’experts désignés, le contrôle opérationnel des sociétés minières ou tout autre contrôle dévolu aux actionnaires par la réglementation.

Cette visite, a-t-il expliqué, ‘’nous fait d’autant plus honneur du moment où nous avons reçu des orientations dans le cadre de la gestion de la société pour qu’elle soit beaucoup plus performante car ces structures sont créées pour pouvoir aider l’Etat dans le cadre de la valorisation du potentiel économique et dans le cadre de la mobilisation des ressources minières’’.

Lors des discussions, a souligné M. Abdoulahi Garba, ‘’nous avons relevé des aspects d’opportunités surtout des projets stratégiques que la SOPAMIN envisage de mettre en avant à partir 2026 parmi lesquels certains vont suivre un processus pour aboutir un peu plus tard tel que le projet d’exploitation du sel dans le département d’Ingal, la mise en place d’une centrale d’entrants miniers pour une question de souveraineté du Niger en matière minière et le Ministre nous a réaffirmé son soutien dans la concrétisation de ces projets conformément aux orientations nationales’’.

Pour la deuxième étape, la délégation s’est dirigée à la Société nationale de l’Or MAZOUMAWA, une jeune société étatique créée le 19 septembre 2024 placée également sous tutelle du ministère des mines.

La société, a pour objectif d’assurer une gestion nationale et bénéfique des ressources aurifères du Niger tout en renforçant le contrôle du pays sur ses propres richesses.

A l’issue de la visite, le Directeur Général de ladite société, M. Abdou Ousseini s’est réjoui de cette initiative du ministre de tutelle qui, ‘’à travers son leadership, la société a vu le jour’’.

A cette occasion, a-t-il indiqué, ‘’nous avons échangé avec le ministre sur plusieurs aspects dont la gestion saine et responsable de cette société étatique, de la charge en nous pour contribuer en 2026 à l’exploitation aurifère et contrôler toute la valorisation ainsi que toutes les chaînes de valeur aurifères au Niger’’.

Ainsi, ‘’conformément aux orientations des autorités actuelles, MAZOUMAWA National Gold Company fait valoriser l’or pour le peuple nigérien avec à notre actif deux permis qui sont actuellement en recherche dans la zone de Dan Issa’’ a-t-il fait savoir soulignant qu’à ce jour, la société est à plus de 6.000 échantillons qu’elle compte analyser et aller en exploitation en 2026’’.

Il a enfin salué l’attention et le soutien du ministre chargé des mines par rapport à leurs préoccupations, et qui s’est engagé à accompagner les artisans miniers dans la chaîne de valeur aurifère afin de contribuer à relever les défis d’exploitation auxquels la société fait face.

Comme on peut le constater aisément le Niger s’est résolument engagé dans une politique de réappropriation des ressources de son sol. Il entend les exploiter et les valoriser au profit exclusivement de sa population.

Le partenariat gagnant – perdant n’a plus droit de cité. C’est du gagnant gagnant avec des partenaires sérieux et non plus avec ses paternalistes , condescendants qui croient que la richesse africaine appartienne à leurs ancêtres.

Tam tam info news