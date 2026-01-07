Réaménagement technique du gouvernement: Mr. Hamadou Tinni est nommé ministre du pétrole…

Le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani a procédé hier à la signature d’un décret portant réaménagement technique du gouvernement.

Au terme de ce décret M.

Hamadou Tinni est nommé ministre du pétrole.

Selon sa biographie express, M. Hamadou Tinni est un expert comptable, basé jusqu’alors à Dakar au Sénégal, chez Mazars, où il dirige l’activité d’audit et de commissariat aux comptes. Mazars, une organisation internationale intégrée et indépendante, se cospécialisé dans l’audit, le conseil et divers services comptables, fiscaux et juridiques.

Avec près de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’audit et du conseil, Tini a géré de nombreuses missions, notamment des audits, de l’expertise comptable, ainsi que des évaluations d’entreprise et des fusions. Son intervention s’est également étendue aux réformes complexes du secteur public, financées par des bailleurs de fonds internationaux, englobant des missions variées comme la gestion administrative et financière déléguée, l’organisation informatisée et l’assistance gouvernementale pour les programmes de privatisation.

Expert en matière d’arrêté des comptes, Tini maîtrise la doctrine comptable et les évolutions techniques internationales, notamment les normes IFRS. Ses compétences en comptabilité, organisation et analyse financière lui ont permis de mener à bien des audits d’acquisition, des commissariats aux apports, des missions d’expertise judiciaire, ainsi que plusieurs missions de conseil et de formation.

Connu pour sa connaissance approfondie des secteurs minier et pétrolier, il a réalisé des missions significatives dans ces domaines. Tout au long de sa carrière, Hamadou Tini a également conduit d’importantes missions de diagnostic financier et organisationnel, d’études de faisabilité sur des instruments financiers, ainsi que la mise en place de marchés hypothécaires et de titrisation des créances, contribuant à l’adoption de référentiels comptables pour les systèmes financiers décentralisés.

Aujourd’hui à la tête de ce ministère hautement stratégique pour le Niger en quête de sa souveraineté nationale, il aura besoin de toutes ses compétences pour réussir dans un département qui a déjà ” emporté” deux ministres depuis les évènements du 26 juillet 2023.

Le gouvernement compte énormément sur le secteur pétrolier dont la production a connu une très forte hausse pour la réalisation de son ambitieux programme de refondation.

Bon vent M.le ministre.

