Le Premier ministre du Niger, S.E.M. Mahamane Ali Lamine Zeine, a officiellement lancé, ce mardi 24 novembre à Niamey, la première édition du Forum International Investir au Niger (F2IN 2026), organisée du 24 au 26 novembre au Centre international des conférences Mahatma Gandhi.

Le forum met à la disposition des investisseurs un portefeuille de 50 projets prioritaires, représentant 5 500 milliards de FCFA, soit près de 9,6 milliards de dollars américains, répartis dans 13 secteurs stratégiques à fort potentiel de croissance.

Chaque projet a été soigneusement préparé afin de faciliter les prises de décision et la conclusion de partenariats. Il est accompagné d’une fiche détaillée, porté par un acteur clairement identifié et bénéficie d’un interlocuteur dédié tout au long du forum.

Dans son intervention d’ouverture, le Premier ministre a souligné que cette approche traduit la volonté du Gouvernement de proposer aux investisseurs des opportunités concrètes, transparentes et immédiatement opérationnelles, dans un environnement propice aux affaires.

Le F2IN 2026 est bien plus qu’un forum : c’est une plateforme d’action pour transformer les opportunités en investissements, les investissements en projets et les projets en emplois durables pour les populations.

Les travaux comprennent des panels thématiques, des présentations sectorielles ainsi que des rencontres entre investisseurs, entreprises et partenaires publics et privés.

Rendez-vous à Niamey, du 24 au 26 novembre 2026, pour découvrir les opportunités qui façonnent l’avenir économique du Niger.