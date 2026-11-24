Le Niger a décroché le titre mondial de la Coupe des Nations 2026, en dominant Monaco 13 à 1 en finale, ce mardi 24 novembre à Khon Kaen.

Une victoire à l’image de toute leur parcours : après avoir été reversés en Coupe des Nations à l’issue du cadrage, les Nigériens ont enchaîné quatre succès, dont trois sans concéder le moindre point à leurs adversaires.

La finale a rapidement basculé en faveur du Niger.

Face à une équipe monégasque qui avait pourtant dû arracher sa place dans la compétition après un cadrage très serré contre le Luxembourg (13 à 12), la sélection nigérienne a imposé son rythme, son adresse au point et sa maîtrise dans les moments décisifs.

Le score final, 13 à 1, traduit une domination sans partage et une marge de 12 points.

Ce sacre récompense une remontée spectaculaire.

Éliminés du tableau principal après leur défaite 6 à 13 contre l’Algérie en cadrage, les Nigériens ont ensuite écrasé le Japon 13 à 0, battu Maurice 13 à 6, puis écarté la Suède 13 à 0 avant de conclure en beauté contre Monaco.

« Nous sommes champions de la Coupe des Nations 2026 ! »

Le Niger quitte donc la Thaïlande avec un titre majeur, transformant une élimination amère du Championnat du monde en une consécration internationale.

Ce succès confirme également la progression de la pétanque nigérienne, qui avait déjà atteint la finale de la Coupe des Nations d’Afrique en 2024.

La finale en bref / Score final : Niger 13–1 Monaco.

Marge de victoire : 12 points, l’un des écarts les plus nets d’une finale.

Parcours nigérien en Coupe des Nations : 13–0 contre le Japon, 13–6 contre Maurice, 13–0 contre la Suède, puis 13–1 contre Monaco.

Fait marquant : le Niger n’a concédé qu’un seul point sur l’ensemble de sa finale, après avoir déjà infligé deux 13–0 en phases à élimination directe.