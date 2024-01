Faure Ezossimna GNASSINGBE , dans le Cœur des Populations du Sahel

2023 restera sans conteste celle de la révélation du Togo, pays de Paix , la Paix pour le Togo , pour les pays Frères Voisins et au-delà pour l’Afrique tout entière.

Le Porteur de cette Vision est le Président Faure Ezossimna GNASSINGBE , un Africain Digne , imbu des Valeurs Fondamentales africaines de Paix , de Tolérance, de solidarité et de Fraternité vraie.

On peut aisément constater que depuis la posture claire sans ambigüe sur son opposition à toute agression militaire contre le Niger pays frère , par la CEDEAO , également son refus de soutenir les sanctions extrêmement dures et pénibles contre ce pays frère, en favorisant l’ouverture de facilités de ravitaillement

pour les pays de l’hinterland, le Président du Togo est devenu la cible des Officines bien connues de propagande diffamatoire.



L’objectif visé étant de tenter d’entamer l’immense capital d’amour du Président Faure Ezossimna GNASSINGBE auprès des populations africaines en général, et celles de l’AES ( Alliance des Etats du Sahel ) en particulier .



Il a suffit que l’Offre d’une Alliance politique africaine initiée par le Togo, se matérialise , et organise ’un Forum sur la Paix à Lomé , qui fut une Fenêtre d’oxygénation pour les pays en transition du Sahel, le Togo et son Président deviennent les cibles des Puissances impérialistes . Elles n’arrivent pas à accepter que les États de l’AES aient choisi de s’affranchir des chaines de domination qui les empêchaient de décider souverainement de leurs choix stratégiques en matière de sécurité , et de développent .



La visite fraternelle du Président du CNSP, le Général Tchiani Abdourahmane, en terre africaine du Togo , et l’accueil des plus officiels et fraternels à lui réservé, ont certainement dû couper le sommeil de bien de Forces hostiles .

Elles font feu de tout bois pour faire douter de la bonne foi , de l’engagement panafricaniste et surtout de la sincère fraternité du Togo et de ses Dirigeants envers les Etats de l’AES.

La France elle également ,Chef d’orchestre de toute la machination politique contre les Etats de l’AES , n’a apparemment rien compris des dynamiques sociohistoriques en cours actuellement en Afrique.



Elle relance l’épouvantail de vérification des dernières élections au Togo, de violations de Droits d’opposants politiques Togolais.



Elle n’arrive pas à comprendre que les pays de l’AES , et le Togo ont quitté le compartiment de la soumission des chantages sur des élections , de violations de Droits de l’Homme, pour le wagon de l’Histoire qui permet leur plein épanouissent , l’affirmation de leur dignité et la sauvegarde de leur souveraineté. Cela pour le Bonheur des populations africaines actuelles , et des générations futures .



Rien ne saurait enlever la bonne Image du Président Faure Ezossimna GNASSINGBE du Cœur des Populations du Sahel.