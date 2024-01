Le Premier ministre reçoit le nigérien Oubeydoulaye Boubacar, champion du monde de lecture du saint Coran

Le premier ministre de la transition, M. Ali Mahamane Lamine Zeine, a accordé une audience, ce vendredi 05 janvier 2024, à Oubeydoulaye Boubacar, lauréat de lecture du saint Coran tenue en Égypte au mois de décembre dernier.



Le nigérien Oubeydoulaye Boubacar Ango de nouveau champion du monde en lecture du Coran organisée dernièrement en Égypte.

Lauréat pour la quatrième fois du genre, le jeune nigérien était venu présenter ses quatre prix qu’il a pu rafler dans les compétitions internationales de lecture du saint Coran.

Il a été, par la suite, félicité et encouragé par le premier ministre M. Ali Mahamane Lamine Zeine.

Oubeydoulaye Aboubacar, s’est réjoui de cet entretien avec le premier ministre.

”j’ai eu l’honneur aujourd’hui d’être accueilli par le premier ministre. C’est un vieux rêve que Dieu m’a réalisé aujourd’hui” a-t-il dit tout en remerciant ”’Allah et nos autorités qui, sans cesse, nous encouragent à faire plus et insha Allah on va continuer à faire de notre mieux dans ce domaine.