Forage du puits Kafra Sud-Est 1 : un jalon stratégique pour la coopération pétrolière nigéro‑algérienne…

Le jeudi 13 août 2026, les premiers ministres du Niger et de l’Algérie ont lancé officiellement les opérations de forage du puits d’exploration « Kafra Sud‑Est 1 », a annoncé l’agence nigérienne de presse.

Menées conjointement par SIPEX et ENAFOR, filiale de Sonatrach, ces opérations se déroulent dans la région d’Agadez et marquent une étape majeure pour la coopération bilatérale et le développement du secteur des hydrocarbures au Niger.

Situé à environ 85 km de la frontière algérienne, le site de Kafra occupe une position géologique stratégique dans le nord du pays.

Le gisement est distant de 1 400 km de Niamey par la route, à 700 km d’Agadez et à 500 km d’Arlit, la cité minière. Les travaux de forage prévoient d’atteindre des profondeurs pouvant aller jusqu’à 3 900 mètres.

Pour tenir les délais, SIPEX Niger a mobilisé d’importants moyens logistiques : l’ensemble des équipements lourds de forage, un atelier spécialisé et une base‑vie entièrement autonome et équipée.

La cérémonie de lancement a rassemblé les délégations gouvernementales des deux pays, conduites par leurs Premiers ministres, Sifi Ghrieb et Ali Mahamane Lamine Zeine.

Y assistaient également le ministre d’État à la Défense du Niger, le général Salifou Modi, et le ministre nigérien du Pétrole, Hamadou Tini.

Au‑delà de l’enjeu énergétique, le projet vise à renforcer le contenu local nigérien dans le secteur pétrolier. Il prévoit un transfert de technologies et de compétences, avec des actions de formation destinées aux cadres et aux travailleurs nigériens.

Ce volet s’inscrit dans le cadre d’un accord bilatéral incluant une coopération technique avec la SONIDEP, la société nationale nigérienne du pétrole.