La Radio Télévision du Niger, la RTN, Entreprise Patriote du silence.

Encore une fois nous sommes reconfortés dans notre choix , d’avoir retenu la RTN au nombre des Patriotes du Silence, à saluer et à encourager ( Septembre 2023 ).

Dans le Froid, le Vent, la Pluie , nos Sœurs et Frères de la RTN ont permis de mettre en orbite la Lutte populaire du Peuple Nigerien pour sa Libération.

Une Emission culte ” l’Appel de la Partie ” s’ètait imposée une diffusion quasi quotidienne. Il

fallait apporter regulièrement , une riposte appropriée à la guerre communicationnelle déployée par les Puissances impérialistes.

L’initiative en cours , consistant à organiser une Soirée Tournante par Région, pour célébrer l’Anniversaire des Événements du 26 Juillet 2023, est fort opportune.

Force et Courage à ces Nigeriens Tout Court qui s’ignorent !

Par Elhadj MAIGA Alzouma

